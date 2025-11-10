Cuándo puede pegar el sticker del marchamo 2026 para evitar multas

Con el marchamo 2026 al día ya puede pegar el nuevo sticker sin sanción, según informó Tránsito.

A partir del pasado 3 de noviembre, los propietarios de vehículos pueden pagar el marchamo 2026 y colocar de inmediato el nuevo sticker en el parabrisas. Esta posibilidad fue confirmada por la Policía de Tránsito, que también aclaró qué hacer con el adhesivo anterior para evitar sanciones.

Los conductores que paguen el derecho de circulación del 2026 tienen autorización para colocar el nuevo adhesivo en sus automóviles. También pueden retirar el sticker del 2025 sin temor a recibir una multa, según explicó Martín Sánchez Agüero, subdirector de la Policía de Tránsito.

Cada año, al iniciar el cobro del marchamo, surgen dudas sobre si es legal reemplazar el adhesivo anterior. Por ello, las autoridades recordaron que no existe obligación de mantener la pegatina del 2025 en el parabrisas una vez que se haya cancelado el tributo correspondiente al 2026.

¿Cómo pegar correctamente el sticker del marchamo? (INS/INS)

Sánchez aclaró que, si usted ya tiene al día el pago, puede colocar el nuevo sticker y decidir si desea dejar o quitar el anterior. En ningún caso recibirá una sanción, siempre que el vehículo esté al día con el impuesto.

Las autoridades también recomiendan pegar el nuevo adhesivo cuanto antes para evitar su extravío. Si el sticker se pierde o se daña, la reposición debe tramitarse directamente ante el Instituto Nacional de Seguros (INS). Este trámite no corresponde al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

Otro requisito obligatorio es portar el documento del derecho de circulación 2026, que se entrega junto con la pegatina. Este debe presentarse en caso de requerimiento por parte de oficiales de tránsito.

El adhesivo debe colocarse en una zona visible del parabrisas delantero. Debe evitarse ubicarlo en áreas con polarizado de fábrica que impidan su visibilidad desde el exterior.