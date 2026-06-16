Economía

Costa Rica tiene cuatro años de retraso en información sobre evasión fiscal

Viceministro de Ingresos de Hacienda aseveró que la evasión fiscal está creciendo en Costa Rica

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Por Mónica Cerdas Gómez
Víctor Carvajal, viceministro de Ingresos de Hacienda, afirma que en Costa Rica hay mucha evasión fiscal. (Mayela López/La Nación)







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Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

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