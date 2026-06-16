Costa Rica tiene cuatro años de retraso en información sobre evasión fiscal

La información sobre evasión fiscal en Costa Rica tiene cuatro años de rezago, pues el informe más reciente disponible en el sitio web del Ministerio de Hacienda está fechado a octubre del 2025 y contiene datos correspondientes al 2022.

Pese a esto, a finales de mayo pasado, el viceministro de Ingresos de Hacienda, Víctor Carvajal, aseveró que la evasión fiscal está creciendo en Costa Rica, según declaraciones publicadas por Noticias Repretel.

“Tenemos que tener claridad de que la evasión fiscal en este país está creciendo y la estamos ligando a operaciones que tienen que ver con mucho Sinpe Móvil, donde no tenemos ni siquiera emisión de factura electrónica”, comentó Carvajal.

Ante las afirmaciones del viceministro, La Nación solicitó al Ministerio de Hacienda los datos anuales de evasión fiscal desde el 2020 hasta la actualidad para observar su evolución. La consulta fue remitida por correo electrónico el pasado 2 de junio a las 4:31 p. m., pero al cierre de esta información la consulta seguía en trámite.

Dos días después de enviada la solicitud de información de La Nación, el viceministro de Ingresos reiteró, en un video difundido por Hacienda, que en el país hay “mucha evasión y mucho contrabando”.

“Hemos estado trabajando en un planteamiento que nos permita disminuir la evasión y luchar frontalmente con el contrabando para así tener más y mejores ingresos”, agregó.

Los datos más recientes publicados por Hacienda muestran que la brecha de cumplimiento (que comprende la evasión, la elusión y la mora fiscal), expresada como porcentaje del producto interno bruto (PIB), presentó una trayectoria variable entre 2019 y 2022.

La estimación hacendaria es que la brecha se ubicó en 5,14% del PIB en 2019, aumentó a 6,96% en 2020, descendió a 5,66% en 2021 y se mantuvo prácticamente en ese mismo nivel durante el 2022. A partir de este último año, no hay información oficial disponible.

Renta e IVA

La última información disponible muestra que el impuesto sobre la renta y el impuesto sobre el valor agregado (IVA) concentran el mayor porcentaje de incumplimiento tributario de los contribuyentes.

El impacto en IVA se estimó en 2,38% de la producción en el 2022, una baja respecto al 2,94% del PIB en el año previo.

Por el contrario, en renta pasó de 2,72% del PIB, en el 2021, a 3,28% de la producción en el 2022, según Hacienda.