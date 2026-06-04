Economía

Costa Rica sumará una nueva ruta aérea directa con Estados Unidos desde 2027

La nueva conexión aérea ampliará las opciones de viaje entre Costa Rica y Estados Unidos. Conozca desde qué ciudad operará el vuelo y cuándo iniciará

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Por Silvia Ureña Corrales
Nueva ruta de Southwest enlazará Nashville con Guanacaste durante la temporada alta turística de 2027.
Nueva ruta de Southwest enlazará Nashville con Guanacaste durante la temporada alta turística de 2027. ( Southwest/Cortesía)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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