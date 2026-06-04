Costa Rica sumará una nueva ruta aérea directa con Estados Unidos desde 2027

Nueva ruta de Southwest enlazará Nashville con Guanacaste durante la temporada alta turística de 2027.

El Aeropuerto de Guanacaste y el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) anunciaron una nueva conexión aérea directa entre Nashville, Tennessee, y Guanacaste, que comenzará a operar el 13 de febrero de 2027. La ruta será atendida por Southwest Airlines y funcionará hasta el 6 de marzo de ese mismo año, con un vuelo semanal los sábados.

La incorporación de este servicio amplía la conectividad de Guanacaste con Estados Unidos, el principal mercado emisor de turistas hacia la provincia. Según datos del primer trimestre de 2026, la llegada de visitantes estadounidenses creció un 8% en comparación con el mismo periodo de 2025.

La nueva operación utilizará un Boeing 737 MAX 8 con capacidad para 175 pasajeros. La conexión partirá desde el Aeropuerto Internacional de Nashville (BNA) y llegará al Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós, en Liberia.

De acuerdo con información suministrada por el ICT, la apertura de esta ruta forma parte de las estrategias de atracción de aerolíneas impulsadas junto con Coriport y autoridades aeroportuarias. La entidad señaló que el nuevo enlace permitirá fortalecer la conectividad con el mercado estadounidense y facilitar el acceso desde ciudades del oeste de ese país.

El ICT indicó que la ruta contribuirá al desarrollo económico de Guanacaste mediante la generación de empleo y el fortalecimiento de encadenamientos vinculados al sector turístico.

Con esta incorporación, Southwest Airlines suma Nashville a sus conexiones directas hacia Guanacaste. La aerolínea ya opera vuelos desde Houston, Denver y Baltimore hacia el aeropuerto guanacasteco.

Por su parte, la administración de Guanacaste Aeropuerto destacó que la nueva conexión refuerza la red de rutas hacia Estados Unidos y abre oportunidades para atraer más visitantes interesados en actividades relacionadas con naturaleza, aventura y bienestar.

La operación estará disponible durante la temporada alta turística del invierno, un periodo clave para la llegada de visitantes norteamericanos a Costa Rica.