Economía

Avianca ampliará vuelos hacia Estados Unidos con más frecuencias y rutas permanentes

Avianca impulsa su presencia en Estados Unidos con más vuelos y cambios en rutas clave que podrían facilitar los viajes y ampliar opciones para pasajeros

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Por Silvia Ureña Corrales
Avianca incrementará frecuencias y consolidará rutas hacia Estados Unidos como parte de su estrategia de expansión regional.
Avianca incrementará frecuencias y consolidará rutas hacia Estados Unidos como parte de su estrategia de expansión regional. (Avianca /Cortesía)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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