Avianca ampliará vuelos hacia Estados Unidos con más frecuencias y rutas permanentes

Avianca incrementará frecuencias y consolidará rutas hacia Estados Unidos como parte de su estrategia de expansión regional.

Avianca anunció este 4 de mayo de 2026 un plan para aumentar su operación aérea entre América Latina y Estados Unidos mediante nuevas frecuencias y la consolidación de rutas clave.

La aerolínea indicó que actualmente opera más de 400 vuelos semanales hacia 14 destinos en ese país y movilizó más de 4,9 millones de pasajeros en ese mercado durante 2025.

El plan contempla un incremento en la ruta Bogotá–Fort Lauderdale, que pasaría a contar con dos vuelos diarios, al sumar una frecuencia adicional.

También se prevé que la conexión Barranquilla–Miami evolucione de tres vuelos semanales a una operación diaria, lo que ampliaría la disponibilidad para los viajeros.

En el caso de Medellín–Orlando, la compañía proyecta establecerla como una ruta permanente con frecuencia diaria, lo que consolidaría su presencia en ese trayecto.

“Este crecimiento busca consolidar la red global de Avianca, que hoy conecta a Norteamérica con más de 80 destinos en las Américas y Europa, facilitando no solo el turismo sino también el intercambio comercial”, destacó la aerolínea.

Según la aerolínea, esta expansión busca fortalecer su red internacional, que conecta Norteamérica con más de 80 destinos en América y Europa. Además, pretende facilitar tanto el turismo como el intercambio comercial entre regiones.

Actualmente, la compañía mantiene operaciones hacia ciudades como Boston, Dallas, Houston, Nueva York, Los Ángeles, Chicago, San Francisco y Las Vegas, esta última de forma estacional.

La implementación de estas nuevas frecuencias dependerá de las autorizaciones regulatorias en cada país involucrado, mientras la empresa continúa evaluando alternativas para ampliar su conectividad en estos mercados.