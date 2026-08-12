Costa Rica pide a Panamá eliminar trabas al comercio y propone dos vías para resolver conflicto

Los gobiernos de Costa Rica y Panamá acordaron intercambiar información sobre el transporte de mercancías para resolver las restricciones al comercio por vía terrestre.

Costa Rica presentó a Panamá dos propuestas para solucionar el conflicto comercial que ambos países mantienen desde 2019. Los temas fueron abordados durante una reunión entre los ministros de Comercio Exterior de ambas naciones.

La reunión se desarrolló en la capital panameña este martes. En la cita estuvo la jerarca del Ministerio de Comercio Exterior (Comex) de Costa Rica, Indiana Trejos y el ministro de Comercio e Industrias del vecino país, Julio Moltó.

Costa Rica propuso en primer lugar un memorando de entendimiento que respondería a los reclamos de Panamá en relación con algunos productos de interés de exportación.

Según Comex, el país se comprometería a realizar las gestiones necesarias para atender las solicitudes de exportación que Panamá desee presentar.

La segunda propuesta es que los dos gobiernos se comprometerían a acudir a un arbitraje de la Organización Mundial del Comercio (OMC) para que examine la apelación que Panamá presentó en febrero de 2025 contra el fallo que condenó las restricciones que le impiden a Costa Rica exportar a ese país.

Trejos aseguró que continuará promoviendo una nueva etapa de relaciones comerciales con Panamá.

Ambos jerarcas analizaron la situación del transporte de carga terrestre. Costa Rica planteó la importancia de eliminar las restricciones que limitan el tránsito de mercancías y libre competencia en este servicio. Los funcionarios acordaron intercambiar información para resolver estos aspectos.

“Espero que avancemos hacia el establecimiento de mejores condiciones para el transporte de carga terrestre; y en relación con las diferencias en materia comercial, estaré atenta a que Panamá responda pronto por escrito a la propuesta costarricense que busca el restablecimiento del comercio bilateral en los productos afectados”, señaló Trejos.

Sobre las propuestas presentadas para avanzar en la solución del conflicto comercial, Moltó dijo que Panamá requerirá más tiempo para analizar los planteamientos que habían sido remitidos el pasado 5 de agosto y de esa manera brindar una respuesta, informó el Comex por medio de un comunicado de prensa.

El litigio entre ambos países comenzó en 2019. En diciembre de 2024 la Organización Mundial del Comercio (OMC) emitió un fallo favorable para Costa Rica.

Luego, el 23 de enero de 2025, Panamá decidió apelar y el conflicto quedó nuevamente abierto.Ante esa decisión, Costa Rica propuso resolver el caso mediante un arbitraje especial, ya que el Órgano de Apelaciones de la OMC lleva años sin funcionar.

Panamá restrinje las exportaciones de piña, banano, plátanos y fresas. Además, dejó de renovar permisos sanitarios para plantas procesadoras de lácteos, carnes bovinas y porcinas, embutidos, alimentos para peces y mascotas, entre otros productos.

Panamá, por su parte, sostiene que Costa Rica tampoco autorizó desde 2020 la certificación de unas 25 plantas lácteas y cárnicas panameñas interesadas en exportar al mercado costarricense.