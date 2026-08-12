Economía

Costa Rica pide a Panamá eliminar trabas al comercio y propone dos vías para resolver conflicto

Costa Rica pidió a Panamá eliminar las restricciones que afectan el transporte de carga terrestre desde 2019

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Por Gustavo Ortega Campos
El Financiero | Panamá | Costa Rica | Comercio
Los gobiernos de Costa Rica y Panamá acordaron intercambiar información sobre el transporte de mercancías para resolver las restricciones al comercio por vía terrestre. (Shutterstock)







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Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

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