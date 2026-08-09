Economía

Costa Rica figura entre los mejores países para jubilarse en el extranjero en 2026, según ‘Forbes’

La revista incluyó a Costa Rica entre los mejores países para jubilarse en el extranjero en 2026 y destacó varios destinos del país que podrían interesar a quienes buscan vivir su retiro fuera de Estados Unidos

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Por Silvia Ureña Corrales
Diferentes parques nacionales ofrecen senderos nubosos.
Costa Rica integra una selección de 24 países de 'Forbes' para jubilarse en 2026, con cuatro destinos nacionales entre las 96 opciones analizadas. (Alonso Tenorio/La Nación)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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