Costa Rica figura entre los mejores países para jubilarse en el extranjero en 2026, según ‘Forbes’

Costa Rica integra una selección de 24 países de 'Forbes' para jubilarse en 2026, con cuatro destinos nacionales entre las 96 opciones analizadas.

Costa Rica volvió a figurar en el radar internacional de los destinos para jubilados. El país apareció en la lista de los 24 mejores lugares del mundo para retirarse en el extranjero en 2026, según una selección publicada por la revista estadounidense Forbes, que evaluó un total de 96 destinos en cinco continentes.

Buscar un lugar para vivir después de la jubilación lleva a algunos estadounidenses a mirar más allá de sus fronteras. El costo de la vivienda, la atención médica, el clima y las facilidades migratorias forman parte de las variables que pesan al tomar esa decisión.

En ese escenario, Forbes incluyó a Costa Rica en su ranking global y recomendó San José, el Valle Central, Atenas y Santa Cruz como cuatro lugares que los jubilados estadounidenses pueden considerar para establecerse.

La revista destacó entre los principales atractivos del país su costo de vida significativamente menor al promedio de Estados Unidos, así como la calidad de los servicios médicos disponibles en las ciudades de mayor tamaño.

“Con magníficas playas en dos océanos, una asombrosa diversidad ecológica en sus bosques tropicales y un estilo de vida relajado, Costa Rica sigue siendo popular entre los jubilados estadounidenses, especialmente entre los amantes de la naturaleza. El costo de vida general es significativamente menor que en Estados Unidos, la delincuencia es baja y la política es estable. Las inundaciones pueden ser un problema”, señala la publicación.

¿Por qué ‘Forbes’ recomienda Costa Rica para jubilarse?

La publicación tomó en cuenta variables como costo de vida, impuestos, calidad y precio de la atención médica, conectividad con Estados Unidos, seguridad, estabilidad política y facilidades para obtener permisos de residencia.

También analizó el riesgo asociado al cambio climático y los desastres naturales. En el caso de Costa Rica, Forbes señaló las inundaciones como uno de los factores que una persona debe considerar antes de trasladarse al país.

La revista resaltó además la biodiversidad y las playas en el Caribe y el Pacífico, características que mantienen al país como un destino conocido entre jubilados estadounidenses interesados en actividades al aire libre.

Según el reportaje, el sistema de salud en las principales ciudades ofrece servicios de buena calidad y a costos menores que en Estados Unidos. Los extranjeros que obtienen residencia también pueden incorporarse al sistema público de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

“La atención médica en las ciudades más grandes es excelente y económica, y los residentes jubilados pueden afiliarse al sistema público de salud ‘Caja’, pagando alrededor de $150 al mes”, indica.

Residencia para pensionados, otro factor destacado

Las posibilidades de permanecer legalmente en el país también influyeron en la selección. Forbes calificó como relativamente sencillo obtener el derecho de residencia en Costa Rica frente a otros destinos analizados.

La publicación mencionó el régimen para pensionados como una de las vías disponibles. Según el reportaje, esta opción exige demostrar un ingreso anual de $12.000, equivalente a $1.000 mensuales.

La revista también señaló que un ciudadano estadounidense puede permanecer como turista hasta seis meses, según las condiciones migratorias aplicables a su ingreso. Ese periodo puede permitirle explorar opciones antes de solicitar una categoría de residencia.

Otro aspecto citado por Forbes es el tratamiento de los ingresos provenientes del extranjero. La revista indicó que Costa Rica no grava los ingresos extranjeros de los jubilados, aunque recordó que el país y Estados Unidos no cuentan con un tratado para evitar la doble imposición.

El idioma también forma parte de las consideraciones. La publicación indicó que conocer español resulta útil, aunque sostuvo que no constituye un requisito indispensable para desenvolverse en algunas de las zonas frecuentadas por extranjeros.

La revista estadounidense destacó el costo de vida, la atención médica y las opciones de residencia que ofrece Costa Rica a jubilados extranjeros. (Jose Cordero/José Cordero)

San José, Atenas y Santa Cruz están entre las recomendaciones

Dentro del territorio nacional, Forbes incluyó a San José por las facilidades propias de la capital y los servicios disponibles.

También recomendó el Valle Central, zona que concentra una parte importante de la población y ofrece acceso a servicios, comercios y centros médicos.

La lista incorporó a Atenas, en Alajuela. La revista destacó las condiciones climáticas de esta zona durante el año como uno de sus atractivos para jubilados.

En Guanacaste apareció Santa Cruz, alternativa cercana a destinos del Pacífico.

La conectividad aérea también pesó en el análisis. La revista destacó que ciudades estadounidenses como Miami y Houston se encuentran aproximadamente a tres horas de vuelo directo desde Costa Rica.

Otros países latinoamericanos aparecen en la selección

Costa Rica no fue el único destino de América Latina incluido. La lista de Forbes para 2026 también incorporó a Argentina, Belice, Colombia, México, Panamá y Uruguay.

Entre los 24 países seleccionados aparecen además Austria, Canadá, Francia, Grecia e Italia, así como destinos asiáticos como Malasia, Tailandia y Vietnam. Mauricio y Vietnam ingresaron por primera vez en esta edición.

En total, 12 de los 24 países seleccionados están en Europa. La publicación evaluó cuatro lugares dentro de cada nación hasta completar 96 opciones para quienes consideran vivir su jubilación fuera de Estados Unidos.