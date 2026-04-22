Ciencia

Costa Rica encabeza el ranking mundial de países con el mejor clima para retirarse en 2026

El país encabeza índice internacional que evalúa condiciones climáticas ideales para vivir, con énfasis en estabilidad y variedad

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Por Jailine González Gómez
Costa Rica encabeza ranking global de retiro 2026 por su clima estable y diversidad de microclimas. (Alonso Tenorio)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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