Costa Rica encabeza el ranking mundial de países con el mejor clima para retirarse en 2026

Costa Rica encabeza ranking global de retiro 2026 por su clima estable y diversidad de microclimas.

Costa Rica encabeza el Índice Global de Retiro 2026 en la categoría de clima. La selección responde a la combinación de temperaturas estables, diversidad geográfica y condiciones favorables para la vida cotidiana.

El informe, elaborado por International Living, analiza variables como temperatura, humedad, precipitaciones y horas de sol. También incorpora experiencias de residentes extranjeros y observaciones en campo.

El país destaca por ofrecer distintos microclimas en un territorio reducido. En Guanacaste, las temperaturas oscilan entre 26 °C y 32 °C durante todo el año. La región mantiene dos estaciones definidas: una seca, con vientos intensos entre diciembre y abril, y otra lluviosa que se extiende el resto del año.

La variación climática no es homogénea. Zonas como el Pacífico central y sur presentan mayor humedad y lluvias constantes. En contraste, el Valle Central y regiones como Arenal registran temperaturas más frescas, con condiciones cercanas a una primavera permanente.

El índice también considera la calidad del aire. En Costa Rica, los niveles se mantienen en rangos catalogados como “buenos”, tanto en áreas urbanas como rurales. Factores como la cercanía al mar y la cobertura forestal influyen en estos resultados.

El informe advierte sobre riesgos asociados al clima. Durante la temporada lluviosa, entre septiembre y noviembre, pueden registrarse tormentas intensas e inundaciones en zonas vulnerables. También se reportan eventos sísmicos frecuentes, aunque en su mayoría de baja intensidad.

La evaluación sitúa el clima como un factor central en decisiones de migración por retiro. En ese contexto, Costa Rica se ubica en el ranking con países como México, Colombia, Ecuador y Portugal, que también ofrecen diversidad climática, pero con mayores variaciones estacionales o riesgos específicos.

El resultado refuerza una tendencia sostenida: la elección de destinos donde el clima permite actividades al aire libre durante todo el año. En el caso costarricense, esa estabilidad se traduce en estilos de vida centrados en espacios abiertos y movilidad cotidiana.

El índice no mide únicamente condiciones naturales. La percepción de bienestar, la accesibilidad y la adaptación al entorno también influyen en la posición del país.