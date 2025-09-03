Economía

Costa Rica atrae la atención de más de 40 países y mil empresas con su nueva vitrina de exportación e inversión

El Costa Rica Trade & Investment Summit 2025 reúne a más de 1.000 empresas exportadoras y 400 compradores e inversionistas internacionales

Por Silvia Ureña Corrales
Trabajador con equipo de protección maneja la producción de jugos en la planta de Vegetales Fresquita en Guápiles, Costa Rica. La empresa se especializa en agua de pipa y vegetales procesados.
Inicia evento que promueve inversión y exportaciones con la participación de empresas y compradores de 40 países. (Cortesía Fresquita /Cortesía Fresquita)







Silvia Ureña Corrales

Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

