Puerto de Algeciras consolida su relación con Costa Rica como primer socio comercial en mercancía refrigerada

Cada semana cientos de contenedores con piña, banano, tubérculos y plantas salen desde el puerto de Moín para abastecer a Europa a través del puerto de Algeciras

Por Europa Press

Una delegación empresarial e institucional del Puerto de Algeciras viaja esta semana a Costa Rica para participar en el evento Costa Rica Trade & Investment Summit 2025, que servirá para afianzar la relación con el que es su primer socio comercial en mercancía refrigerada.








Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

