Costa Rica anuncia nueva oficina comercial en Israel en plena escalada del conflicto en Irán

Procomer anunció la apertura de una Oficina de Innovación en Jerusalén, Israel, como parte de una estrategia para atraer inversión tecnológica a Costa Rica

La Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer) abrirá una Oficina de Innovación en Comercio e Inversión en Jerusalén, Israel. El anuncio se da en medio de una escalada del conflicto en Oriente Medio, tras los bombardeos ejecutados el sábado anterior por fuerzas de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El anuncio de la nueva sede la dio el mandatario Rodrigo Chaves, según se informó en un comunicado de prensa.

Procomer indicó que la apertura forma parte de una “estrategia nacional” orientada a posicionar al país en los principales ecosistemas globales de innovación y tecnología.

“Esta iniciativa responde a la visión del Gobierno de consolidar una política comercial moderna, orientada a la atracción de inversión estratégica, el desarrollo productivo y la generación de oportunidades de alto valor para Costa Rica. Israel, reconocido internacionalmente como uno de los principales polos de innovación, representa un socio clave para avanzar en esta agenda”, detalla el comunicado.

En desarrollo.