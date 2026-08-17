Economía

Costa Rica alcanza 2 millones de turistas en los primeros siete meses del año

Las llegadas internacionales crecieron un 6,4% en 2026 respecto al mismo periodo del año pasado

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Por Luis Enrique Brenes
Aeropuerto Juan Santamaria
La principal vía de ingreso de los turistas fue la aérea: tuvo un aumento del 7% respecto a los primeros siete meses del año pasado. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

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