Costa Rica alcanza 2 millones de turistas en los primeros siete meses del año

La principal vía de ingreso de los turistas fue la aérea: tuvo un aumento del 7% respecto a los primeros siete meses del año pasado.

La llegada de turistas extranjeros a Costa Rica alcanzó las 2.001.660 personas por todas las vías de ingreso entre enero y julio de 2026, según la actualización más reciente de las cifras divulgadas este 17 de agosto por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT).

La cifra representa un aumento del 6,4% en comparación con el mismo periodo de 2025. El crecimiento mensual fue de 2,3%, mejorando en relación con el -0,8% registrado en junio pasado.

Del total de llegadas, el 57% —es decir, 1.142.234 turistas— llegó desde Estados Unidos, que es el principal mercado emisor de viajeros hacia Costa Rica. Le siguió, de lejos, Canadá, que aportó 220.691 turistas y creció un 24,4% en relación con el mismo periodo de 2025.

Por región, la llegada de turistas provenientes de Norteamérica, Suramérica, Europa, Asia Pacífico, el Caribe y Medio Oriente creció, mientras que los arribos desde Centroamérica y África disminuyeron.

Desde Europa, la segunda región más relevante después de América del Norte, llegaron 315.340 turistas, lo que representó un aumento del 8,4% en comparación con el mismo lapso del año anterior.

La principal vía de ingreso de los turistas fue la aérea: 1.853.430 viajeros llegaron por ese medio, lo que representó un aumento del 7% respecto a los primeros siete meses del año pasado.

“Este resultado positivo nos motiva a seguir redoblando esfuerzos en promoción, así como en la atracción de nuevas rutas aéreas, con la mirada puesta en cerrar el segundo trimestre de manera positiva”, aseguró Marco Borges, presidente ejecutivo del ICT.

El Aeropuerto Internacional Juan Santamaría recibió en este lapso a 1.154.732 turistas, un crecimiento del 3,6% en los siete primeros meses del año, de acuerdo con la información del ICT. Solo en julio ingresaron 158.076 visitantes por esta terminal.

En tanto, el Aeropuerto Daniel Oduber, ubicado en Liberia, recibió a 698.079 visitantes, lo que representa un crecimiento del 13,3% entre enero y julio de este año. La mayoría de los turistas que llegaron a esta terminal provienen de Estados Unidos y Canadá.

Durante julio se registró el arribo de 89.947 turistas por la vía aérea en la terminal Daniel Oduber. Esto representa un aumento del 12,6% en comparación con el mismo mes del año pasado.

Por la vía terrestre y fluvial (embarcaciones), llegaron a Costa Rica 142.780 turistas entre enero y julio, lo que representa una reducción del 1,7% en comparación con el mismo período del año pasado.