Correos de Costa Rica reactiva envíos de documentos a Estados Unidos: esto puede enviar

Los envíos de documentos desde Costa Rica hacia Estados Unidos vuelven a estar disponibles, aunque con restricciones: solo se aceptarán artículos sin valor comercial.

Este lunes 6 de octubre se reanudó el envío de documentos hacia Estados Unidos, informó Correos de Costa Rica.

Correos informó que este servicio estará habilitado exclusivamente para documentos sin valor comercial, con un valor declarado de $0.

En la lista de documentos autorizados están cartas, contratos, certificaciones, libros, revistas, folletos e impresos y materiales similares sin valor comercial.

El pasado 2 de setiembre, Correos de Costa Rica suspendió temporalmente cinco servicios de envíos de paquetes a Estados Unidos debido a las disposiciones arancelarias implementadas por la administración de Donald Trump.

En ese momento, la entidad afirmó que la medida fue tomada debido a los procesos de aprobación que estaban en negociación con las líneas aéreas.

La suspensión ocurrió luego de que Estados Unidos impusiera una tarifa arancelaria de al menos 15% para los paquetes con valor menor a $800 enviados a Estados Unidos, mediante servicios postales o empresas de envíos rápidos.

Noticia en desarrollo