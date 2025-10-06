Economía

Correos de Costa Rica reactiva envíos de documentos a Estados Unidos: esto puede enviar

Correos de Costa Rica reactiva los envíos a Estados Unidos tras un mes de suspensión relacionada con los aranceles de Trump.

Por Gustavo Ortega Campos
En la última década fue Correos de Costa Rica el que hacía ese bretecito de entregar las visas estadounidenses y casi de la noche a la mañana, son sacados del partido sin mayores explicaciones
Los envíos de documentos desde Costa Rica hacia Estados Unidos vuelven a estar disponibles, aunque con restricciones: solo se aceptarán artículos sin valor comercial. (Cortesía/Cortesía)







Correos de Costa RicaEnvíos a Estados UnidosArancelesAranceles Trump
Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

