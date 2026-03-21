Economía

Correos de Costa Rica lanza servicio de carga internacional

La entidad calificó esta nueva oferta como ‘un hito’, al considerar que impulsará la competitividad de los negocios costarricenses

EscucharEscuchar
Por Gustavo Ortega Campos
Montacargas moviendo un contenedor en una terminal de carga, rodeado de camiones y contenedores, bajo un cielo despejado.
El nuevo servicio de Correos permitirá importar desde materias primas hasta productos terminados, con acompañamiento logístico especializado. (Alonso Tenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ImportacionesCorreos de Costa RicaCarga internacional
Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.