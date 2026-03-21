Correos de Costa Rica lanza servicio de carga internacional

El nuevo servicio de Correos permitirá importar desde materias primas hasta productos terminados, con acompañamiento logístico especializado.

Correos de Costa Rica anunció este 20 de marzo el inicio de operaciones del servicio de carga internacional.

La nueva oferta de Correos está dirigido a empresas importadoras, pequeñas y medianas empresas (pyme) y emprendedores que buscan iniciar o fortalecer sus procesos de internacionalización.

Incluye la importación de materias primas, insumos o productos terminados para su comercialización en el mercado nacional.

La nueva oferta estará disponible en los servicios aéreos, marítimos y también de distribución, informó la empresa pública por medio de un comunicado de prensa.

Correos de Costa Rica brinda acompañamiento logístico y asesoría para facilitar el acceso a cadenas de suministro internacionales.

También incorpora soluciones para pequeñas compras internacionales, dirigidas a quienes requieran importar cantidades reducidas.

El servicio incluye toda la cadena logística, desde la importación de mercancías, nacionalización, servicios de fulfillment (cumplimiento del pedido) y distribución en todo el país.

La entidad calificó este nuevo servicio como "un hito" porque democratiza el acceso al comercio global, impulsa la competitividad de los negocios costarricenses y abre nuevas oportunidades comerciales para todos los sectores productivos.

Correos refirió que cuenta con una red de sucursales en todo el país y amplia trayectoria en logística y paquetería.