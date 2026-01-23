Economía

Coprocom estudia proceso de venta de Motores Británicos de Costa Rica y Autopartes Británicas

La compañía compradora es Accinvest Services S. A., según Coprocom

EscucharEscuchar
Por Mónica Cerdas Gómez
Land Rover
Land Rover es una de las marcas que comercializa la empresa Grupo Motores Británicos GMB S. A. (Shutterstock/Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
CoprocomMotores Británicos de Costa RicaAutopartes BritánicasAccinvest Services
Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.