Coprocom estudia proceso de venta de Motores Británicos de Costa Rica y Autopartes Británicas

Land Rover es una de las marcas que comercializa la empresa Grupo Motores Británicos GMB S. A.

La Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) anunció, la tarde de este viernes 23 de enero, que fue notificada sobre la venta de Motores Británicos de Costa Rica y Autopartes Británicas S. A.

La transacción fue notificada a la Coprocom el pasado 20 de enero. La compañía compradora es Accinvest Services S. A., mientras que la vendedora es la empresa costarricense Grupo Motores Británicos GMB S. A., la cual comercializa marcas como Jaguar, Land Rover, Morris Garages y Sea-Doo.

“De acuerdo con los notificantes, los mercados involucrados en la transacción están relacionados con la venta y comercialización de automóviles nuevos y usados en territorio costarricense”, dice el comunicado publicado por la Coprocom en sus redes sociales.

Noticia en desarrollo.