Banco Nacional remata carros desde ¢4 millones y modelo 2024: vea la lista

Autos desde ¢2.400.000, sin revisión técnica. Se requiere visita previa. Disponible en las bodegas del BCR en Tiribí.

El Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) mantiene activa una subasta de vehículos usados con precios base desde ¢4.000.000 y con opciones que llegan hasta modelo 2024. El cierre de recepción de ofertas será el 16 de enero de 2026 a las 10 a. m.

La oferta incluye automóviles y todoterrenos, tanto de gasolina como eléctricos. La mayoría de los vehículos registra revisión técnica vencida y se vende en el estado físico y mecánico actual, según los informes de avalúo publicados por la entidad bancaria.

BYD F3 GL-I 2020 – ¢4.000.000

Sedán de cuatro puertas, transmisión manual y motor 1.500 c. c. a gasolina. Presenta rayones, abolladuras y corrosión leve en la carrocería.

No funcionan los vidrios eléctricos. La revisión técnica está vencida. Se ubica en Heredia, Barva.

Más información.

Renault Kwid 2019 – ¢4.000.000

Automóvil tipo hatchback con motor 1.000 c. c. a gasolina y transmisión manual. Registra golpes estructurales, daños en parachoques, puertas y techo, además de deterioro interior.

La revisión técnica está vencida. Se localiza en Heredia, Barva.

Más información.

Soueast DX3 2018 – ¢5.225.000

Vehículo tipo todoterreno con motor 1.500 c. c. a gasolina y transmisión dual. Incluye aire acondicionado, ventanas y espejos eléctricos.

Presenta asientos delanteros rotos y moho en los traseros. La revisión técnica está vencida. Se encuentra en Heredia.

Más información.

Citroen C3 2018 – ¢5.270.000

Automóvil diésel 1.560 c. c., transmisión manual y buen estado general, según el peritaje. Registra rayones leves y suciedad exterior.

La revisión técnica y el marchamo están vencidos. Se ubica en Cartago, El Tejar.

Más información.

Geely GX3 2022 – ¢6.500.000

Todoterreno con motor 1.500 c. c. a gasolina y transmisión manual. Presenta golpes y rayones en parachoques y puertas.

El interior está en buen estado. La revisión técnica está vencida. Se localiza en Heredia.

Más información.

Changan CS15 2024 – ¢7.000.000

Es el modelo más reciente de la subasta. Todoterreno automático con motor 1.500 c. c. a gasolina.

Presenta rayones leves y un golpe en el costado derecho. El interior está en buen estado. La revisión técnica está vencida. Está en Heredia.

Más información.

BYD Yuan EV 2021 – ¢9.040.000

Vehículo 100 % eléctrico, transmisión automática y tapicería de cuero. Registra golpes menores en tapa del motor y bumper delantero.

La revisión técnica está vencida. Se ubica en Heredia.

Más información.

Suzuki Vitara GLX Z 2017 – ¢11.000.000

Todoterreno automático con motor 1.600 c. c. a gasolina. Presenta rayones leves y una abolladura menor. La revisión técnica está vencida. Se encuentra en Heredia.

Más información.

Condiciones que el BNCR indicó para las ofertas

Revisión técnica vencida: si la RTV estuvo vencida al entregar el vehículo, el bien se entrega sin RTV vigente y el trámite queda a cargo del comprador.

si la RTV estuvo vencida al entregar el vehículo, el bien se entrega sin RTV vigente y el trámite queda a cargo del comprador. Marchamo y derecho de circulación: si hubo montos pendientes, el comprador asume el pago como requisito para escriturar.

si hubo montos pendientes, el comprador asume el pago como requisito para escriturar. Placas metálicas: si el vehículo requiere reemplazo de placas antiguas, el trámite quedará a cargo del comprador.

si el vehículo requiere reemplazo de placas antiguas, el trámite quedará a cargo del comprador. Reparaciones y emisiones: si el automotor no supera emisiones o RTV, las reparaciones y repuestos quedarán a cargo del comprador.

si el automotor no supera emisiones o RTV, las reparaciones y repuestos quedarán a cargo del comprador. Traspaso e impuestos: traspaso, impuesto de propiedad y tributos necesarios para circulación quedarán a cargo del comprador.

traspaso, impuesto de propiedad y tributos necesarios para circulación quedarán a cargo del comprador. El BNCR indicó que la oferta no tendrá validez sin el documento presentado, leído y firmado.

Nota: Esta lista corresponde a carros publicados por el Banco Nacional hasta el 8 de enero del 2026. Los precios, los descuentos y la disponibilidad de los automóviles están sujetas a cambios del banco.