Banco Nacional remata carros desde ¢4 millones y modelo 2024: vea la lista

La subasta del BNCR incluye automóviles y todoterrenos desde ¢4.000.000, con opciones a gasolina y eléctricas

Por Damián Arroyo C.
Autos desde ¢2.400.000, sin revisión técnica. Se requiere visita previa. Disponible en las bodegas del BCR en Tiribí.
Autos desde ¢2.400.000, sin revisión técnica. Se requiere visita previa. Disponible en las bodegas del BCR en Tiribí. (ChatGPT/Generado con IA)







