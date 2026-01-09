Banco Nacional remata carros desde ¢4 millones y modelo 2024: vea la lista

El Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) mantiene activa una subasta de vehículos usados con precios base desde ¢4.000.000 y con opciones que llegan hasta modelo 2024. El cierre de recepción de ofertas será el 16 de enero de 2026 a las 10 a. m.
La oferta incluye automóviles y todoterrenos, tanto de gasolina como eléctricos. La mayoría de los vehículos registra revisión técnica vencida y se vende en el estado físico y mecánico actual, según los informes de avalúo publicados por la entidad bancaria.
BYD F3 GL-I 2020 – ¢4.000.000
Sedán de cuatro puertas, transmisión manual y motor 1.500 c. c. a gasolina. Presenta rayones, abolladuras y corrosión leve en la carrocería.
No funcionan los vidrios eléctricos. La revisión técnica está vencida. Se ubica en Heredia, Barva.
Renault Kwid 2019 – ¢4.000.000
Automóvil tipo hatchback con motor 1.000 c. c. a gasolina y transmisión manual. Registra golpes estructurales, daños en parachoques, puertas y techo, además de deterioro interior.
La revisión técnica está vencida. Se localiza en Heredia, Barva.
Soueast DX3 2018 – ¢5.225.000
Vehículo tipo todoterreno con motor 1.500 c. c. a gasolina y transmisión dual. Incluye aire acondicionado, ventanas y espejos eléctricos.
Presenta asientos delanteros rotos y moho en los traseros. La revisión técnica está vencida. Se encuentra en Heredia.
Citroen C3 2018 – ¢5.270.000
Automóvil diésel 1.560 c. c., transmisión manual y buen estado general, según el peritaje. Registra rayones leves y suciedad exterior.
La revisión técnica y el marchamo están vencidos. Se ubica en Cartago, El Tejar.
Geely GX3 2022 – ¢6.500.000
Todoterreno con motor 1.500 c. c. a gasolina y transmisión manual. Presenta golpes y rayones en parachoques y puertas.
El interior está en buen estado. La revisión técnica está vencida. Se localiza en Heredia.
Changan CS15 2024 – ¢7.000.000
Es el modelo más reciente de la subasta. Todoterreno automático con motor 1.500 c. c. a gasolina.
Presenta rayones leves y un golpe en el costado derecho. El interior está en buen estado. La revisión técnica está vencida. Está en Heredia.
BYD Yuan EV 2021 – ¢9.040.000
Vehículo 100 % eléctrico, transmisión automática y tapicería de cuero. Registra golpes menores en tapa del motor y bumper delantero.
La revisión técnica está vencida. Se ubica en Heredia.
Suzuki Vitara GLX Z 2017 – ¢11.000.000
Todoterreno automático con motor 1.600 c. c. a gasolina. Presenta rayones leves y una abolladura menor. La revisión técnica está vencida. Se encuentra en Heredia.
Condiciones que el BNCR indicó para las ofertas
- Revisión técnica vencida: si la RTV estuvo vencida al entregar el vehículo, el bien se entrega sin RTV vigente y el trámite queda a cargo del comprador.
- Marchamo y derecho de circulación: si hubo montos pendientes, el comprador asume el pago como requisito para escriturar.
- Placas metálicas: si el vehículo requiere reemplazo de placas antiguas, el trámite quedará a cargo del comprador.
- Reparaciones y emisiones: si el automotor no supera emisiones o RTV, las reparaciones y repuestos quedarán a cargo del comprador.
- Traspaso e impuestos: traspaso, impuesto de propiedad y tributos necesarios para circulación quedarán a cargo del comprador.
- El BNCR indicó que la oferta no tendrá validez sin el documento presentado, leído y firmado.
Nota: Esta lista corresponde a carros publicados por el Banco Nacional hasta el 8 de enero del 2026. Los precios, los descuentos y la disponibilidad de los automóviles están sujetas a cambios del banco.