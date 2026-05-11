Economía

Coprocom cumplió cinco meses bloqueada por falta de nombramientos

Solo tiene uno de los tres miembros del órgano superior. Consejo de Gobierno abrió proceso para recibir postulaciones a la Coprocom

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Por Gustavo Ortega Campos
Ilustración conceptual sobre regulación y competencia en Costa Rica, con símbolos de justicia, legislación y supervisión institucional, en referencia a la parálisis de la Coprocom por falta de integrantes en su órgano superior.
Coprocom permanece paralizado debido a la falta de quórum, luego de que el Ejecutivo decidiera no postular candidatos y la Asamblea Legislativa rechazara varias propuestas. (Shutterstock)







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Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

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