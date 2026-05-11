Coprocom cumplió cinco meses bloqueada por falta de nombramientos

Coprocom permanece paralizado debido a la falta de quórum, luego de que el Ejecutivo decidiera no postular candidatos y la Asamblea Legislativa rechazara varias propuestas.

La Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) cumplió cinco meses en los que el órgano superior solo tiene uno de sus tres miembros, después de que el Poder Ejecutivo decidió no postular a nuevos miembros.

En el oficio MP-DMP-DVPAP-OF-0103-2025, del 13 de noviembre de 2025, Alejandro Barrantes Requeno, viceministro de la Presidencia (continúa en el cargo al ser ratificado en la administración de Laura Fernández), informó a Rodrigo Arias, entonces presidente del Congreso, la decisión de no postular nuevos candidatos al cargo.

“El Gobierno de la República considera que no tiene sentido enviar otro postulante para llenar el puesto vacante“, se precisa en el documento en poder de La Nación.

La Coprocom tiene entre sus funciones prevenir monopolios e investigar, de oficio o por denuncia, prácticas monopolísticas, concentraciones ilícitas y otras restricciones que afecten el funcionamiento eficiente de los mercados.

El órgano superior es el encargado de tomar las decisiones finales sobre temas de competencia del mercado. Además, de administrativas como aprobar la distribución presupuestaria, revisar y aprobar los estados financieros, así como dictar normas y políticas relacionadas con condiciones laborales, entre otros.

Este lunes 11 de mayo, el Consejo de Gobierno decidió abrir el proceso de postulación para formar parte de los jerarcas del órgano.

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Fundamento de decisión

En el oficio, Barrantes indicó que no enviarían postulantes para sustituir a Viviana Blanco, quien dejaría vacante su puesto en diciembre, luego de que la Asamblea Legislativa no ratificó a la persona propuesta para reemplazar a Isaura Guillén, cuyo periodo venció en diciembre de 2024.

El Consejo de Gobierno propone a los candidatos a comisionados, mientras que la Asamblea Legislativa debe ratificarlos.

El marco jurídico vigente establece que el órgano superior debe integrarse por tres miembros propietarios, entre ellos al menos un abogado y un economista.

Actualmente, Guillermo Rojas es el único integrante en funciones, tras el vencimiento del periodo de Isaura Guillén en diciembre de 2024 y de Viviana Blanco en diciembre de 2025.

Rojas señaló que la falta de cuórum en el órgano superior impide conocer expedientes sancionatorios por prácticas monopolísticas e informes de concentraciones entre empresas, como fusiones y adquisiciones.

Tres rechazos

La Asamblea Legislativa rechazó en tres ocasiones las propuestas enviadas por el Ejecutivo para ocupar el cargo. El 8 de enero de 2025, el plenario no aceptó el nombramiento de Giannina Córdoba Corrales.

El Ejecutivo la propuso el 12 de diciembre de 2024, cuando el Congreso se encontraba en receso de fin de año. Eso implicaba que el nombramiento quedaría aprobado automáticamente si la Asamblea no se pronunciaba antes del 12 de enero.

El Gobierno de Rodrigo Chaves volvió a proponerla a finales de enero de 2025. Sin embargo, el 11 de febrero los diputados la rechazaron nuevamente. Los legisladores argumentaron que la ley exige que, cuando un candidato es objetado, el Consejo de Gobierno debe presentar un nuevo nombre.

El 4 de setiembre, el Ejecutivo presentó una tercera propuesta: Mauricio Soto Rodríguez. No obstante, el plenario rechazó el nombramiento con 26 votos en contra y 17 a favor.

Nueva convocatoria a postulantes

El Consejo de Gobierno realizó este lunes una nueva convocatoria para recibir postulaciones con el fin de integrar el órgano superior de la Coprocom, que actualmente mantiene dos plazas vacantes.

Mediante un aviso publicado en redes sociales, el Consejo informó que recibirá postulaciones entre el 12 y el 18 de mayo.

Entre los requisitos figuran ser costarricense, mayor de 30 años, contar con idoneidad técnica, poseer grado universitario en economía o derecho y acreditar al menos ocho años de experiencia profesional en materia de competencia.