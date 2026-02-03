CoopeMontecillos genera 50 empleos y fortalece su cadena productiva con una inversión de $8 millones

La inversión de $8 millones permitió a CoopeMontecillos crear 50 empleos, aumentar producción y fortalecer su cadena de valor en Costa Rica.

CoopeMontecillos puso en operación un nuevo almacén en frío de 500 metros cuadrados tras una inversión superior a $8 millones, con el objetivo de fortalecer su cadena de producción, distribución y abastecimiento de productos cárnicos en el país.

La ampliación de infraestructura permitió la creación de 50 empleos directos durante 2025, principalmente en áreas de producción de valor agregado, además de reforzar los encadenamientos productivos con proveedores y empresas asociadas a nivel local.

El proyecto se enfocó en mejorar la capacidad operativa y logística de la cooperativa mediante nuevas áreas de almacenaje, zonas de carga, equipos de producción y sistemas de distribución, lo que incidió en una mayor eficiencia en la colocación de productos en el mercado nacional.

Como resultado de esta modernización, la cooperativa aumentó en más de un 10% su producción de alimentos listos para preparar o servir en 2025, en comparación con el año anterior, según información de la empresa. Estos productos forman parte del portafolio orientado a las nuevas preferencias de consumo.

La iniciativa también incluyó la incorporación de cerca de 1.000 equipos de refrigeración en puntos de venta en todo el país, lo que redujo traslados logísticos y mejoró la disponibilidad inmediata de producto para los consumidores.

Desde la perspectiva de inversión productiva, la nueva infraestructura reforzó la capacidad de distribución nacional e internacional de la cooperativa, en un contexto donde el 70% de su producción se destina al mercado local y el resto a exportaciones hacia Estados Unidos, el Caribe, Centroamérica y Asia.

En el ámbito ambiental, el almacén incorporó refrigerantes naturales y sistemas inteligentes de control de temperatura, que optimizan el consumo energético y se alinean con la estrategia de sostenibilidad de la organización, que cuenta con certificación Bandera Azul Ecológica.

La cooperativa mantiene operaciones en 30 centros de carne a nivel nacional y agrupa a cerca de 2.000 asociados entre productores y trabajadores.