CoopeAnde alerta sobre sitios web fraudulentos que suplantan a la cooperativa y pueden robar datos sensibles

CoopeAnde advirtió sobre páginas falsas que imitan su portal y buscan obtener datos de usuarios.

CoopeAnde alertó a sus asociados y al público en general sobre la existencia de un sitio web fraudulento que suplanta la identidad de la cooperativa para obtener información sensible de los usuarios.

La entidad indicó que estas páginas falsas imitan el portal oficial y utilizan elementos visuales que aparentan seguridad, como el protocolo HTTPS y el ícono del candado en el navegador. Según la cooperativa, estos recursos ya no garantizan que un sitio sea legítimo, debido a que ciberdelincuentes utilizan certificados de seguridad para generar confianza entre los usuarios.

La cooperativa advirtió que estas prácticas pueden provocar que las personas entreguen datos como nombre de usuario, contraseña, token, códigos de seguridad y otra información confidencial.

CoopeAnde recomendó verificar cuidadosamente la autenticidad de las páginas antes de ingresar información sensible y pidió evitar el acceso mediante buscadores como Google, debido a que los sitios fraudulentos pueden aparecer como contenido patrocinado en los primeros resultados.

La entidad también sugirió escribir directamente la dirección oficial en la barra del navegador o utilizar enlaces guardados previamente en favoritos.

Además, señaló que si una página solicita información inusual o excesiva, la recomendación es abandonar el sitio de inmediato.

Los enlaces oficiales de CoopeAnde son:

La cooperativa indicó que ante cualquier duda sobre la autenticidad de una plataforma, los usuarios deben comunicarse con los canales oficiales de atención para recibir asistencia.