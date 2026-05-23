Economía

CoopeAnde alerta sobre sitios web fraudulentos que suplantan a la cooperativa y pueden robar datos sensibles

La cooperativa pidió verificar las direcciones oficiales antes de ingresar datos sensibles

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Por Jailine González Gómez
CoopeAnde advirtió sobre páginas falsas que imitan su portal y buscan obtener datos de usuarios.
CoopeAnde advirtió sobre páginas falsas que imitan su portal y buscan obtener datos de usuarios. (ChatGPT/Generada con IA)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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