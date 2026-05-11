Economía

¿Conviene modificar el impuesto a los combustibles?

La discusión sobre el impuesto a los combustibles ya no se centra solo en el precio de la gasolina: también pone sobre la mesa el impacto fiscal, político y ambiental de una eventual reforma tributaria

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Por Ricardo González

En la columna anterior analizamos de manera general las características del impuesto único a los combustibles que rige en nuestro medio. Actualmente, el país aplica un impuesto único por litro, fijo e independiente de las variaciones del precio del petróleo.








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Clave FiscalImpuesto a los combustibles

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