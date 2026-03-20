Economía

Contribuyentes podrán aplazar pagos de impuestos o fraccionarlos: vea las condiciones

El Ministerio de Hacienda anunció la implementación de dos nuevas funciones en Tribu-CR que permitirán a los contribuyentes aplazar o fraccionar el pago de ciertos tributos, bajo condiciones específicas

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Por Arianna Villalobos Solís
El Ministerio de Hacienda informó que, a partir de este lunes 6 de octubre a las 9:00 a.m., entrará en funcionamiento el nuevo Sistema Integrado de Administración Tributaria, TRIBU-CR, una plataforma que permitirá a los contribuyentes realizar de manera digital la mayoría de sus gestiones tributarias.
El Ministerio de Hacienda anunció la implementación de dos nuevas funciones en Tribu-CR que permitirán a los contribuyentes aplazar o fraccionar el pago de ciertos tributos, bajo condiciones específicas. (Shutterstock/Shutterstock, modificada con inteligencia artificial)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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