Contraloría revisa denuncia por compra de 40 ambulancias de Bomberos a consorcio sin experiencia previa en el país

La Contraloría General de la República (CGR) confirmó que recibió una denuncia por la adjudicación de 40 ambulancias que hizo Bomberos de Costa Rica, por $13,8 millones (casi ¢6.500 millones), el 27 de setiembre anterior, a un consorcio sin experiencia en la venta de este tipo de vehículos en el país.

“ Indicar que la CGR recibió una denuncia relacionada con el proceso de contratación señalado, que actualmente se encuentra en fase de admisibilidad ”, indicaron la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, División de Contratación Pública, Unidad de Sistemas de Información, y División Gestión de Apoyo del órgano fiscalizador ante consultas de La Nación.

Por este motivo, la Contraloría indicó que no respondería las consultas de este diario sobre la legalidad y procedencia de la justificación del procedimiento de emergencia al que recurrió la Benemérita para adjudicar la compra de ambulancias, al amparo del artículo 66 de la Ley General de Contratación Pública.

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