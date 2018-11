El INS primero presentó un incremento de 12% el 11 de setiembre y la retiró dos días después; luego, el 20 de setiembre, presentó una segunda propuesta donde no se modificaba la tarifa. No obstante, la Superintendencia rechazó, el pasado 29 de octubre, la solicitud argumentando que el Instituto no logró justificar técnicamente la sostenibilidad financiera de la póliza, con esta decisión.