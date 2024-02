Seis pares de zapatos Jordan se venden en $8 millones, alcanzando un nuevo récord

Seis zapatillas diferentes Nike Air Jordan que calzó en los años 1990 la leyenda estadounidense de baloncesto Michael Jordan alcanzaron este viernes en subasta $8 millones de dólares, un récord para este lote único, según la casa Sotheby’s.

Estos pares de zapatos, un conjunto diverso que Jordan regaló al ejecutivo de comunicación de los Chicago Bulls, Tim Hallam, después de cada uno de los seis encuentros decisivos que llevaron al equipo a ganar seis campeonatos de la NBA entre 1991 y 1993, y nuevamente entre 1996 y 1998, capturaron la atención del mundo de las subastas y superaron todas las expectativas de precio.

El monto alcanzado de $8 millones supone un récord por este lote atípico, tras otro alcanzado por artículos deportivos de colección que pertenecieron a Michael Jordan.

Esta “Dynasty Collection” representa el pináculo en términos de valor en el mercado de objetos deportivos de colección, como afirmó Sotheby’s en un comunicado, aunque no se proporcionó información sobre el comprador, como es costumbre.

Anteriormente, en abril del año pasado, la casa de subastas del magnate franco-israelí Patrick Drahi subastó un par de zapatillas que Jordan usó en la última final del campeonato de 1998 con los Chicago Bulls, alcanzando la cifra de $2,2 millones.

Entre los seis pares Nike Air Jordan vendidos por $8 millones se encuentran los modelos VI, VII, VIII, XI, XII y XIV. (Sotheby's)

Este par en particular, conocido como Air Jordan XIII ‘Bred’ (‘Negro y Rojo’), autografiado por el propio jugador, cobró relevancia gracias al documental “The Last Dance” (2020) de Netflix y ESPN, que documentó el segundo partido de esa serie final, jugado en la cancha de Salt Lake City.

Las seis zapatillas vendidas en la subasta del viernes incluyen modelos como las Air Jordan VI (1991), VII (1992), VIII (1993), XI (1996), XII (1997) y una Air Jordan XIV (1998).

Sotheby’s cuenta en su comunicado que “a Jordan le faltaba una zapatilla mientras se celebraba con puros, champán o se telefoneaba a amigos y familiares” en cada final victoriosa.

Para casas de subastas de arte como Sotheby’s, Christie’s y Julien’s, el apetito de los compradores desde 2020-2021 por objetos del patrimonio deportivo y musical ha disparado los precios.

El récord de la camiseta más cara de la historia de las subastas es la de Michael Jordan, usada en la final de 1998 ($10,1 millones en setiembre de 2022), por delante de la camiseta del número 10 de Argentina, Diego Maradona, usada en cuartos de final contra Inglaterra en el Mundial de 1986 ($9,3 millones en mayo de 2022).