Cuando solicite un préstamo no le pueden obligar a adquirir también una tarjeta

Las personas que solicitan un crédito en una entidad financiera no están obligadas a aceptar también una tarjeta con dicha entidad, según se desprende de los principios del nuevo Reglamento de las Operaciones Financieras, Comerciales y Microcrocréditos que se Ofrezcan al Consumidor, publicado el 16 de diciembre pasado en el alcance número 256 de La Gaceta.

El inciso i) del artículo 5 de dicho reglamento, establece como uno de los principios del Reglamento la libre contratación y no condicionada en la adquisición de productos crediticios. “Los proveedores de servicios de crédito deberán permitir que la decisión de consumo de sus clientes tenga lugar en un marco de libertad, sin sujetarse a la adquisición de otros productos crediticios”, indica el artículo.

Actualmente es común que al pedir un crédito, le incluyan como requisito que tenga una tarjeta con esa misma entidad. “En efecto, este tipo de colocaciones ‘atadas’ u obligadas resultan contrarias a esa disposición del reglamento”, contestó el despacho ministerial del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) ante una consulta de este medio.

Danilo Montero, director ejecutivo de la Oficina del Consumidor Financiero explicó que el principio no es nuevo, pues está en la Constitución Política. “Desde el punto de vista estrictamente legal lo que hemos visto es que en realidad esa prohibición siempre ha estado, eso no es nuevo. Viene desde la misma Constitución Política, en el artículo 46 que garantiza la libertad de contratación, entonces en principio uno está libre de comprar esto y no aquello”, detalló Montero.

Añadió que ese principio de las ventas atadas siempre ha estado prohibido, lo que pasa es que sí pueden haber cierto tipo de promociones, como cuando le ofrecen dos pares de zapatos por el precio de uno o el segundo par al 50%. “No la están obligando a que compre dos pares, nada más si usted quiere aprovechar la promoción, usted tiene que comprar un segundo par”, aseveró Montero.

“Lo que hemos visto en la Oficina es que cuando los clientes le dicen al banco: yo no quiero tarjeta, lo que requiero es el crédito, muy frecuentemente al cliente le dicen: nosotros solicitamos una autorización y se lo elimino. El aparente requisito de venta forzada está ahí como un punteo, exactamente igual como le puntean vender el segundo par de zapatos”, dijo el director. La entidad financiera está en libertad de hacer la propuesta, pero el consumidor se reserva el derecho de aceptarlo, añadió.

Este reglamento es el que detalla los cambios incluidos en la reforma la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, más conocida como la “ley de usura”, la cual establece tasas anuales máximas para los créditos; no obstante, incluye también otro temas sobre los deberes y obligaciones de los proveedores de crédito, homologación de contratos y control de cláusulas abusivas, entre otros.

“Este reglamento tiene como objetivo reglamentar las disposiciones que rigen para las tasas de interés que se cobran en operaciones financieras, comerciales y microcréditos que se ofrezcan al consumidor, en el marco de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, N° 7472 y sus reformas, las cuales no pueden superar la tasa anual máxima calculada por el Banco Central de Costa Rica (BCCR), semestralmente”, explicó el Ministerio de Economía en un comunicado.

Añadió que, como parte de su implementación, incorpora disposiciones relacionadas al contenido de los estados de cuenta, la publicidad a la que están obligados los oferentes de crédito, la regulación mínima de los contratos, deberes del consumidor, la aplicación de contracargos, disposiciones en temas sobre servicio al cliente, la imposibilidad de prácticas abusivas, tanto en la colocación como en la cobranza.