Economía

Consumo de atún en Costa Rica mueve más de ¢5.800 millones al mes

El atún en aceite lidera la preferencia en hogares costarricenses y su consumo aumenta durante la Semana Santa, según datos del INEC

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Por Jailine González Gómez
MEIC identificó fuertes diferencias de precios en atunes y sardinas. También detectó fallas en etiquetado y posibles sanciones económicas.
Hogares destinan más de ¢5.800 millones al mes en atún. Semana Santa impulsa su consumo y el de productos tradicionales. (Canva stock/HandmadePictures de Getty Images/antpkr de Getty Images)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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