Consumo de atún en Costa Rica mueve más de ¢5.800 millones al mes

Hogares destinan más de ¢5.800 millones al mes en atún. Semana Santa impulsa su consumo y el de productos tradicionales.

El consumo de atún en Costa Rica alcanza cifras millonarias y registra aumentos durante la Semana Santa, según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Los hogares destinan en conjunto cerca de ¢5.845 millones mensuales a la compra de atún en conserva. Esta cifra proviene de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH 2024), que abarca el periodo entre febrero de 2024 y enero de 2025.

Atún en aceite domina el consumo nacional

El atún en aceite lidera ampliamente la preferencia en los hogares costarricenses. Alcanza presencia en unos 403.660 hogares, con un gasto cercano a ¢4.030 millones mensuales.

Le sigue el atún con vegetales, consumido en aproximadamente 168.407 hogares, con un gasto de ¢1.278 millones. En tercer lugar aparece el atún en agua o light, con 44.612 hogares y un gasto mensual de ¢537 millones.

Estos datos reflejan el peso del producto dentro de la dieta nacional, impulsado por su versatilidad, accesibilidad y valor nutricional.

Costa Rica lidera consumo en Centroamérica

Distintos análisis de mercado ubican a Costa Rica como el mayor consumidor de atún en Centroamérica, lo que refuerza su relevancia en la alimentación local.

El comportamiento se mantiene durante todo el año. Sin embargo, presenta picos en periodos específicos como la Semana Santa.

Semana Santa impulsa la demanda

El gerente general de La Maquila Lama, Juan Carlos Sandoval, señaló que la Semana Santa genera un aumento significativo en la demanda del producto. Indicó que el atún forma parte de las tradiciones culinarias que se mantienen en los hogares costarricenses.

Durante esta época, muchas familias sustituyen otras proteínas por opciones como pescado y enlatados, lo que explica el incremento en el consumo.

Además, el atún presenta una ventaja clave: es un producto no perecedero. Por esta razón, los hogares suelen anticipar sus compras en semanas previas, ante una posible alza en la demanda o variaciones de precios.

Otros productos que aumentan su consumo

La temporada también impulsa una canasta tradicional de alimentos. Entre ellos destacan arroz, azúcar y palmito, utilizados en preparaciones típicas como arroz con leche, arroz con atún y postres.

En el caso del palmito, la empresa La Maquila Lama reporta que su consumo puede duplicarse durante la Semana Santa, debido a su uso en recetas tradicionales.

Recomendaciones ante aumento de demanda

Ante el incremento estacional, el sector comercial recomienda a los consumidores comparar precios y tomar decisiones informadas, en línea con las sugerencias del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).

Sandoval explicó que la alta demanda puede generar variaciones en algunos puntos de venta. Sin embargo, afirmó que los productos importados y distribuidos por su empresa mantienen precios estables hacia los comercios.