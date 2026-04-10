Economía

Conozca los 10 bienes y servicios que más subieron y bajaron de precio en marzo

El INEC divulgó los datos sobre el índice de precios al consumidor correspondiente a marzo del 2026. Vea los bienes y servicios que más aumentaron y bajaron de precio en el último mes

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Por Arianna Villalobos Solís
en la imagen huevos y un avión
Marzo registró una inflación mensual del 0,34%. Entre los bienes que más subieron de precio se ubicaron los huevos, los paquetes turísticos al extranjero y los boletos de avión. Vea cómo se comportaron los demás bienes y servicios (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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