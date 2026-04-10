Conozca los 10 bienes y servicios que más subieron y bajaron de precio en marzo

Marzo registró una inflación mensual del 0,34%. Entre los bienes que más subieron de precio se ubicaron los huevos, los paquetes turísticos al extranjero y los boletos de avión. Vea cómo se comportaron los demás bienes y servicios

Más allá del comportamiento interanual de los precios, marzo dejó movimientos puntuales que marcaron diferencias en el bolsillo de los consumidores.

Mientras algunos bienes y servicios registraron caídas en sus precios, otros mostraron alzas relevantes en comparación con febrero, reflejando cambios concretos en el costo de vida.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la inflación en Costa Rica, medida por la variación interanual del índice de precios al consumidor (IPC), se mantuvo en terreno negativo en marzo, al ubicarse en -2,09%.

Pese a tratarse del undécimo mes consecutivo con inflación negativa desde abril de 2025, la variación intermensual entre febrero y marzo registró un aumento de 0,34%. Este resultado rompe con la tendencia observada en enero y febrero, cuando las variaciones mensuales fueron de -0,96% y -0,22%, respectivamente.

Para identificar cuáles registraron las mayores variaciones en el último mes, La Nación analizó los 289 bienes y servicios que conforman el índice y seleccionó los 10 que más aumentaron de precio, así como los que presentaron las mayores disminuciones.

Huevos y paquetes turísticos con alzas relevantes

Los paquetes turísticos al extranjero encabezaron la lista de bienes y servicios con mayores incrementos de precio. En un mes, su costo aumentó 18,96 puntos porcentuales, al pasar de una variación de 1,42%, en febrero, a 20,38% en marzo.

Le siguen el pepino, con un alza de 17,84%, y los huevos, con un incremento de 16,31% de un mes a otro.

En el caso del pepino, el resultado contrasta con la tendencia observada entre enero y febrero, cuando había aumentado un 31,57%.

Por su parte, los huevos mostraron un repunte de 29,46 puntos porcentuales frente a febrero, mes en el que registraron una variación intermensual de -13,15%.

La Nación consultó a la Cámara Nacional de Avicultores (Canavi) sobre los posibles factores que provocaron una variación intermensual tan abrupta en el precio de los huevos; sin embargo, al cierre de edición, la respuesta se mantenía en trámite.

A esta lista se suman otros alimentos, como el limón ácido, que subió un 13,17%; el tomate, con un alza de 11,62%; las vainicas, con 11,52%; el culantro, con 9,80%, y las zanahorias, con 9,35%.

Los boletos aéreos, al igual que los paquetes turísticos al extranjero, también registraron un incremento, aunque más moderado, de 9,29%. Esto implicó un aumento de 8,3 puntos porcentuales respecto a febrero, cuando apenas habían subido un 0,99% frente a enero.

En el caso de las entradas al cine, el precio aumentó un 4,69%, lo que revirtió la tendencia observada en enero y febrero, meses en los que más bien registraron caídas de -1,54% y -5,25%, respectivamente.

Asimismo, aunque no figuró entre los diez bienes y servicios con mayor incremento, el INEC identificó a la gasolina como uno de los rubros que más incidieron en el alza de la inflación mensual, debido al peso que representa en los bolsillos de los consumidores.

El indicador para este producto reflejó un aumento de 2,37%, lo que marca un cambio de tendencia respecto a febrero, cuando figuró entre los bienes que más bajaron de precio, con una variación de -3,07% frente a enero. Esto representa un incremento de 5,44 puntos porcentuales.

Aunque no figuró entre los 10 bienes con mayor variación al alza en sus precios, el INEC resaltó el aumento de 2,37% en el costo de este bien. Se trata de 5,44 puntos porcentuales más que el mes pasado, y cuyo peso es relevante a nivel de consumo. (Rafael Pacheco Granados)

Vegetales y frutas a la baja

En cuanto a los bienes y servicios con mayores caídas en sus precios, algunas frutas y vegetales inclinaron la balanza a la baja.

El repollo y la papaya encabezaron la lista, con variaciones negativas de -10,74% y -10,19%, respectivamente. Ambos productos mantuvieron la tendencia observada en enero y febrero, cuando también registraron disminuciones en sus precios.

A estos bienes les siguieron la papa, con una disminución de -7,17%, y las uvas, con una de -5,81%. La yuca y el apio también registraron bajas, aunque más moderadas, de -4,87% y -3,17%, respectivamente.

Otros productos de mayor durabilidad, como las lavadoras de ropa, presentaron una caída de -5,77%.

Lo mismo ocurrió con los automóviles nuevos, cuyo precio bajó un -3,81%. En este último caso, se trata del sexto mes consecutivo, desde octubre del 2025, con reducciones a nivel intermensual.

A la lista se suman las sardinas enlatadas, con una caída de 3,42 puntos porcentuales en marzo, y el chorizo, que registró una disminución de 3,37 puntos porcentuales.

Asimismo, aunque no figuró entre los diez bienes con mayor caída, el precio del arroz disminuyó un -3,12% entre febrero y marzo. Al igual que la gasolina, se trata de un producto con peso relevante en el gasto de los hogares, por lo que el INEC lo señaló en su informe mensual como uno de los que más incidieron a la baja en el consumo.