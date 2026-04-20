Conozca la respuesta de Hacienda por el retraso en pago a pensionados y jubilados

El depósito de pensiones correspondiente al mes de abril se hará hasta la noche de este lunes de bido a un incidente técnico, indicó Hacienda.

El depósito del pago correspondiente a abril para más de 60.000 pensionados y jubilados, a cargo del Ministerio de Hacienda, sufrió un retraso y ahora está previsto para la noche de este lunes.

El pago de las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional estaba programado, según el calendario oficial, para este lunes. Sin embargo, el viernes pasado Hacienda informó en sus redes sociales que el depósito se realizaría hasta horas de la noche.

La entidad indicó, en un aviso público, que el atraso se debió a “un incidente durante el procesamiento de la información de pagos”.

La Nación consultó a Hacienda para que detallara el incidente. Al respecto, la institución explicó que, durante el procesamiento de la información, se presentó un error en la validación, lo que impidió completar la entrega el viernes anterior y, por ende, efectuar el depósito en las cuentas de las personas pensionadas y jubiladas.

La respuesta fue emitida por la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación del Ministerio.

De acuerdo con datos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), a diciembre pasado, se registraban 60.837 pensionados, de los cuales el 77% son docentes.

La Junta de Pensiones del Magisterio (Jupema) informó que no cuenta con información precisa ni oficial sobre los alcances del retraso, más allá de lo indicado por Hacienda sobre el incidente.

“Es importante aclarar que la Junta no es la entidad encargada de efectuar estos pagos, ya que se trata de regímenes con cargo al Presupuesto Nacional. Por lo tanto, esta responsabilidad corresponde a la Tesorería Nacional del Ministerio de Hacienda”, indicó la Junta, que registra un total de 47.232 pensionados.

Jupema también expresó su preocupación por la situación y por la afectación que genera en las personas pensionadas, especialmente en el cumplimiento de sus compromisos económicos.

Asimismo, hizo un llamado a las autoridades del Ministerio de Hacienda para que resuelvan, a la mayor brevedad, los inconvenientes presentados.