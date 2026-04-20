Economía

Conozca la respuesta de Hacienda por el retraso en pago a pensionados y jubilados

Más de 60.000 pensionados afectados: Ministerio de Hacienda retrasa pago de abril por error en sistema

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Por Gustavo Ortega Campos
El pago de la pensión de febrero ya tiene fecha definida por la CCSS. El depósito se realizará según el calendario oficial del 2026.
El depósito de pensiones correspondiente al mes de abril se hará hasta la noche de este lunes de bido a un incidente técnico, indicó Hacienda. (Canva/Canva)







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Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

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