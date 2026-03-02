Conflicto en Irán dispara el precio del petróleo: ¿qué pasará con los combustibles en Costa Rica?

El alza del crudo WTI, referencia para Costa Rica, encendió las alertas tras la escalada del conflicto en Medio Oriente. Expertos analizan cuánto podría impactar el precio de los combustibles en el país.

Los precios internacionales del petróleo están reaccionando hacia el alza por el conflicto geopolítico en Medio Oriente, que se agravó durante este fin de semana. Este lunes, el precio de referencia para Costa Rica, el WTI que se cotiza en la Bolsa de Nueva York, superó los $71 por barril.

Durante enero, el precio promedio del West Texas Intermediate (WTI) fue de $60,26 de acuerdo con las estimaciones de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).

¿Qué esperar de los efectos para Costa Rica? La Nación conversó con funcionarios del sector energético y analistas, quienes plantean varios escenarios y efectos.

Karla Montero, presidenta de Recope

El principal aspecto que empuja el alza es el riesgo en la estabilidad del suministro global por el tránsito en el estrecho de Ormutz, donde se mueve el 20% del petróleo mundial.

Eric Bogantes, jerarca de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), explicó que la mayoría del petróleo costarricense se compra en la costa del Golfo de México a empresas norteamericanas y prácticamente no se recibe petróleo de países ubicados en el Golfo Pérsico y muy pocas veces de países africanos.

“Dependeremos de los efectos que se puedan tener en el mercado internacional, y debemos observar especialmente del precio del petróleo intermedio del oeste de Texas (WTI)”, apuntó Bogantes.

Por su parte, Karla Montero, presidenta de Recope, consideró que lo que ocurra en el estrecho de Ormutz puede incidir en los precios de los combustibles, incluso en Costa Rica.

La funcionaria dijo, por medio de un video enviado los medios, que por este sitio transitan unos 20 millones de barriles diarios de petróleo y sus derivados, el 20% del consumo mundial y más del 25% del comercio marítimo mundial del crudo.

Montero estimó que la duración del alza dependerá del desarrollo de la disrupción, la capacidad de los productores para compensar la reducción de la oferta y del uso de los inventarios.

Otro aspecto que destacó es el incremento en los seguros del transporte y la logística.

“Recordemos que Costa Rica importa la totalidad de los combustibles que consume, principalmente de los Estados Unidos, sin embargo cuando los mercados internacionales perciben riesgos en una ruta tan importante para el consumo mundial, aumenta la incertidumbre. Ese efecto puede trasladarse posteriormente a los ajustes ordinarios de precios que contempla el sistema nacional”, aseguró la jerarca.

Fernando Barrantes, presidente de la Cámara de Empresarios del Combustible, explicó que para Costa Rica no existe un problema de desabastecimiento, “el suministro nacional se mantiene con total normalidad”, destacó.

Sin embargo, Barrantes estimó que si los precios internacionales del crudo y de los productos refinados se mantinene elevados durante un período sostenido, podrían reflejarse en los ajustes regulatorios de la autoridad competente.