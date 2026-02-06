Economía

Confianza de los consumidores en Estados Unidos sube ligeramente en febrero

El índice preliminar que mide la confianza en la economía se situó en 57,3 puntos en febrero, frente a 56,4 en enero

EscucharEscuchar
Por AFP
Un analista sostiene una lupa sobre gráficos bursátiles que muestran señales de compra y venta, mientras en un recuadro aparece el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una conferencia de prensa. La imagen ilustra el impacto de los aranceles de EE. UU. en la inversión extranjera en Costa Rica.
La confianza en Estados Unidos ha mejorado entre los consumidores que poseen las carteras de acciones más grandes. (Fotocomposición en Canva/Shutterstock y AFP/Fotocomposición en Canva/Shutterstock y AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ConfianzaConsumidoresEstados Unidos
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.