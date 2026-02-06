Confianza de los consumidores en Estados Unidos sube ligeramente en febrero

(Fotocomposición en Canva/Shutterstock y AFP/Fotocomposición en Canva/Shutterstock y AFP)

La confianza en Estados Unidos ha mejorado entre los consumidores que poseen las carteras de acciones más grandes.

La confianza de los consumidores estadounidenses se recuperó ligeramente en las últimas semanas, impulsada por los hogares con un patrimonio financiero sólido, según la encuesta publicada este viernes 6 de febrero por la Universidad de Michigan.

El índice preliminar que mide la confianza en la economía se situó en 57,3 puntos en febrero, frente a 56,4 en enero (valor revisado al alza).

Los inversores esperaban que el índice fuera más bajo, según el consenso publicado por MarketWatch.

La directora de la encuesta, Joanne Hsu, destaca no obstante que el avance es prácticamente nulo.

“La confianza ha mejorado entre los consumidores que poseen las carteras de acciones más grandes, mientras que se ha estancado y se ha mantenido en niveles muy bajos entre los consumidores que no poseen ninguna”, explicó Hsu en un comunicado.