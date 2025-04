Conassif anuncia decisión sobre adjudicación de bienes de Coopeservidores

El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) autorizó este miércoles a la Administración de la Resolución de Coopeservidores R. L. la adjudicación de 10 de los 12 vehículos ofertados en febrero anterior. No obstante, resolvió no adjudicar ninguna propiedad, ya que las propuestas iniciales no cumplieron con los parámetros mínimos establecidos.

