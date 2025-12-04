Economía

Compra de vehículos, Internet y ‘streaming’. Así cambió el gasto de los hogares en Costa Rica

Encuesta del INEC revela cuánto gastan los hogares de Costa Rica y qué rubros crecieron más en 2024.

EscucharEscuchar
Por Gustavo Ortega Campos
Hay nuevos bienes y servicios en la composición de gastos familiares, según la más reciente encuesta del INEC.
Hay nuevos bienes y servicios en la composición de gastos familiares, según la más reciente encuesta del INEC. (Shutterstock/Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Enigh 2024EnighINECGasto de los costarricenses
Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.