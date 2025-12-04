Compra de vehículos, Internet y ‘streaming’. Así cambió el gasto de los hogares en Costa Rica

Hay nuevos bienes y servicios en la composición de gastos familiares, según la más reciente encuesta del INEC.

Los gastos de consumo de las familias de Costa Rica cambió en los últimos seis años, según los resultados de la VIII Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos 2024 (Enigh), en comparación con el estudio realizado en 2018.

En los resultados de la encuesta elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) se muestra como nuevos bienes y servicios ingresaron a la estructura de egresos familiares.

El gasto por la compra de carro, las aplicaciones streaming, el Internet para la vivienda o los servicios de salud ganaron relevancia en los hogares costarricenses en los últimos seis años.

En la encuesta del INEC, publicada este miércoles 3 de diciembre, se detalla que las familias tuvieron gastos totales promedio de ¢1.041.344 al 2024, de los cuales destinaron el 65,9%, es decir ¢687.005, a satisfacer sus necesidades y gustos (gastos de consumo).

El saldo restante de ¢354.339 corresponde a pagos obligatorios (créditos, impuestos, entre otros); donaciones y salidas de dinero poco frecuentes (gastos de capital).

¿Qué consumos los hogares en Costa Rica?

Los principales

El estudio reveló que hay 10 principales bienes y servicios que concentran poco más del 50% del gasto familiar.

Esos rubros son liderados por alimentos fuera del hogar, adquisición de vehículos, servicios de información y comunicación, y cuidado personal. Les siguen alquileres de vivienda, combustibles, pan y cereales, electricidad, gas y otros combustibles, servicios de transporte y carne.

Annia Chávez, coordinadora de la Enigh, explicó a La Nación que el aumento en el gasto destinado a la adquisición de vehículos se convirtió en uno de los cambios más relevantes respecto a 2018 y modificó la estructura del gasto de consumo. Señaló que también destacan el crecimiento de los grupos de salud y servicios de información y comunicación

La encuesta muestra que el gasto en adquisición de vehículos avanzó del octavo al segundo lugar entre 2018 y 2024, al pasar de ¢29.486 a ¢47.976 del gasto promedio, un aumento del 62,7%.

En salud, el gasto promedio subió de ¢37.150 a ¢44.738, lo que representa un incremento del 20,1% y en el caso de los servicios de información y comunicación hay un aumento del 16,2% al pasar de ¢39.413 a ¢45.796.

El gasto promedio mensual por hogar llegó a ¢687.005, un crecimiento del 18% frente a los ¢579.148 registrados en 2018. La encuesta se realiza cada cinco años, detalló el INEC.

La institución estima que en el país existen 1.814.674 hogares, y los resultados se presentan como promedios de las 634 Unidades Primarias de Muestreo (UPM) y 7.608 viviendas encuestadas. Las UPM son áreas geográficas que se asignan a cada distrito y contienen en promedio 150 viviendas urbanas y 100 rurales.

Más hogares gastan en ‘streaming’ e Internet

El 31% de los hogares paga servicios de streaming (música, video, videojuegos o pódcast) mediante internet. Es la primera vez que la Enigh recoge este dato.

El porcentaje de hogares que paga por televisión por cable pasó de 18% en 2004, a 62% en 2024. En Internet residencial, aumentó de 6% a 74% en ese mismo periodo.

Sin embargo, el gasto en TV por cable creció con menor dinamismo entre 2013 y 2024, al pasar de 56% a 62%.

Estos servicios forman parte del grupo información y comunicación, una de las 13 categorías en que se clasifica el gasto de los hogares, cada una incluye una serie de bienes y servicios.

La Enigh 2024 también reveló un salto en la tenencia de teléfonos celulares, que pasó de 42% a 97% entre 2004 y 2024.

Los hogares con computadora aumentaron de 23% a 45% entre 2004 y 2024, aunque el dato muestra una caída respecto a 2013, cuando era de 49%.

Chávez indicó que este comportamiento responde al acceso de nuevos bienes y servicios que ofrecen comodidades y se vuelven accesibles.

Mientras que en el caso de la reducción en la tenencia de computadoras, es un efecto de sustitución por otros equipos, como los teléfonos inteligentes, tablets o pantallas, apuntó

En el caso de la tenencia de tableta o pantalla de TV, pasó del 43% en 2013 al 74% en 2024.

La telefonía fija tuvo un desplome, al pasar de 64% en 2004 a 7% en 2024.

Más gastos en zonas urbanas

Aunque el gasto de consumo promedio nacional es de ¢687.005 mensuales, la Enigh detalla diferencias importantes entre regiones.

El gasto promedio en las zonas urbanas es de ¢746.538, mientras que en las zonas rurales es de ¢521.430, es decir, un 30% menos.

Además, de que hay variantes en las estructuras de gastos según la edad de la persona a cargo de la jefatura del hogar.

En las familias donde la jefatura está a cargo de personas adultas mayores, se destina el 30,5% del gasto a alimentos y bebidas de cualquier tipo dentro o fuera del hogar, seguido de otros gastos (13,6%), transporte (13,2%), salud (11,3%) y vivienda y servicio (10,3%).

En tanto, los hogares con jefaturas menores de 65 años destinan el 26,1% a alimentos y bebidas de cualquier tipo, transporte (18,8%), otros gastos (14,6%), vivienda y servicio (13,4%), cuidado personal (8,9%), servicios diversos (8,9%) y salud (5,2%).

También se registran diferencias según la tenencia de la vivienda. Los hogares con casa propia pagada destinan un mayor porcentaje de sus egresos a alimentos y bebidas, mientras que las familias que alquilan concentran más gasto en vivienda y servicio.

El INEC realizó la recolección de datos de la VIII Enigh entre el 1.° de febrero de 2024 y el 30 de enero de 2025.