Economía

Instituciones bajo ataque

Las narrativas populistas debilitan la gobernanza y alimentan la polarización.

EscucharEscuchar
Por José Luis Arce

La narrativa populista viene acompañada de pretensiones autoritarias y mesiánicas y, por tanto, de esfuerzos conscientes por concentrar el poder.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Competencia perfectaJosé Luis ArcePopulismo

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.