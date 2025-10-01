Economía

¿Cómo diferenciar una moneda coleccionable y una de circulación?

Aprenda a diferenciar entre una moneda coleccionable y una de circulación según el Banco Central de Costa Rica. Detalles clave de diseño, uso y valor

Por Silvia Ureña Corrales
Colección de monedas coleccionables de 50 colones
El BCCR emite monedas coleccionables con acabados especiales y temáticas nacionales que no circulan en el comercio.







