Comité Cantonal de Deportes de San José ofrece plaza con salario de ¢3,24 millones: así puede aplicar

Plaza de dirección de infraestructura deportiva en San José ofrece salario de ¢3,24 millones y exige amplia experiencia, colegiatura y manejo de normativa pública.

El Comité Cantonal de Deportes y Recreación de San José abrió una plaza para el puesto de director(a) de infraestructura deportiva en condición de suplencia.

El cargo corresponde a la categoría Director y contempla un salario global de ¢3.243.146,88, según la información difundida por la entidad. La plaza se dirige a profesionales con licenciatura en Arquitectura o Ingeniería Civil, tanto a nivel de grado como de posgrado.

Para aspirar al puesto se requiere experiencia en la planificación estratégica, operativa y financiera de proyectos de infraestructura deportiva, así como capacidad para administrar programas y obras en este campo.

El perfil incluye dominio de la normativa propia del servicio público, conocimiento del Código Municipal y del funcionamiento del CCDR de San José, además de legislación vinculada al empleo público, control interno, presupuestos y contratación administrativa. También se pide manejo de Sicop, paquetes ofimáticos avanzados como Excel y Word y un nivel intermedio de inglés.

La experiencia profesional exigida supera los cinco años en labores relacionadas con la dirección de proyectos de infraestructura, de los cuales al menos tres deben corresponder a funciones con personal a cargo. En el caso de ingreso externo, la persona candidata debe aportar constancias laborales que respalden ese recorrido.

Entre los requisitos legales figura la incorporación al Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA). Además, el comité espera que quienes aspiren al cargo conozcan la misión, visión, valores y organización del CCDR de San José y el Reglamento Autónomo de Organización y Servicios de la Municipalidad capitalina.

Las personas interesadas pueden enviar su currículum actualizado al correo electrónico reclutamiento@ccdrsanjose.cr, con lo cual quedarán consideradas dentro del banco de oferentes para futuras suplencias en la dirección de infraestructura deportiva.