Comité Cantonal de Deportes de San José ofrece plaza con salario de ¢3,24 millones: así puede aplicar

El Comité Cantonal de Deportes de San José ofrece una plaza para dirección de infraestructura. Vea si cumple los requisitos y cómo aplicar

Por Silvia Ureña Corrales
Plaza de dirección de infraestructura deportiva en San José ofrece salario de ¢3,24 millones y exige amplia experiencia, colegiatura y manejo de normativa pública.
Plaza de dirección de infraestructura deportiva en San José ofrece salario de ¢3,24 millones y exige amplia experiencia, colegiatura y manejo de normativa pública. ( Canva /Canva)







Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

