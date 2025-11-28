Economía

BCR abre dos plazas con salarios de hasta ¢1,5 millones: estos son los requisitos

La entidad bancaria busca talento en informática para dos plazas tecnológicas senior con salarios de hasta ¢1,5 millones. Conozca los requisitos y vea si usted calza con el perfil

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
Las vacantes tecnológicas del BCR exigen experiencia senior, formación universitaria en informática y certificaciones o conocimiento en desarrollo, integraciones y middleware. (Mayela_Lopez)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCBCREmpleo públicoVacantesPlazas
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.