BCR abre dos plazas con salarios de hasta ¢1,5 millones: estos son los requisitos

Las vacantes tecnológicas del BCR exigen experiencia senior, formación universitaria en informática y certificaciones o conocimiento en desarrollo, integraciones y middleware.

El Banco de Costa Rica (BCR) busca personal en tecnología de información para dos plazas senior, con salarios que van de ¢1.000.000 a ¢1.500.000 mensuales, dirigidas a profesionales con formación universitaria en informática o computación.

Las vacantes corresponden a los puestos de Administrador en Infraestructura Tecnológica Senior, rol middleware, con nombramiento temporal, y Ingeniero Senior TI, rol líder técnico, orientado a soluciones críticas para la Fábrica de Software del banco.

En el caso del administrador de infraestructura tecnológica senior, el objetivo del puesto es gestionar los procesos y herramientas de la infraestructura tecnológica que sostienen los servicios de negocio del conglomerado financiero del BCR, con énfasis en continuidad y eficiencia operativa.

Para esta plaza se requiere experiencia mayor o igual a dos años en puestos profesionales o más de tres años en puestos técnicos relacionados con tecnología, en labores afines al diseño, soporte o administración de plataformas empresariales. El salario es de: ¢ 1 a 1,5 millones.

El perfil académico para el rol middleware contempla titulación en Ciencias de la informática o computación, ya sea con licenciatura universitaria, bachillerato con maestría afín o bachillerato con certificaciones vigentes de fabricante en tecnologías como Red Hat, canales digitales IBM/HCL, Oracle WebLogic nivel OCP o Microsoft Enterprise Administrator.

Entre las competencias específicas del rol middleware destacan conocimientos en canales digitales de IBM, HCL, Oracle y Microsoft, así como en plataformas de automatización de procesos de negocio como Cloud Pak for Business Automation y soluciones de medios electrónicos de pago.

El banco también valora experiencia en plataformas empresariales para la gestión y transferencia de archivos, así como habilidades en programación, computación e ingeniería de software, propias de perfiles de middleware orientados a integración y soporte de aplicaciones.

La segunda vacante corresponde al puesto de Ingeniero Senior TI, rol líder técnico, encargado de desarrollar y ejecutar soluciones tecnológicas, mantenimientos, atención de incidentes e integraciones para sistemas críticos y de alta complejidad de la Fábrica de Software.

Este rol exige experiencia mínima de dos años en puestos profesionales o más de tres años en puestos técnicos, con trayectoria en desarrollo de software, gestión de incidentes y trabajo con sistemas de misión crítica dentro de entornos corporativos. El salario es de: ¢ 1 a 1,5 millones.

Para el puesto de ingeniero senior TI se solicita formación en Ciencias de la informática, con licenciatura universitaria o bachillerato complementado con maestría afín, o bien bachillerato con certificaciones en desarrollo de software, desarrollo de aplicaciones móviles, enfoques ágiles o desarrollo de integraciones.

En la prueba técnica se evaluará el dominio del marco de desarrollo ágil bajo metodología Scrum, así como el uso de lenguaje de consulta estructurado SQL, modelado UML para análisis y diseño de software, manejo de Microsoft Visual Studio .Net y herramientas como Azure DevOps.

También se medirá el conocimiento de tipos de pruebas de software, criterio clave para asegurar calidad en los desarrollos, la gestión de cambios y la operación estable de los sistemas que soportan servicios financieros y canales del Banco de Costa Rica.

Ambas plazas se dirigen a profesionales que deseen proyectar su carrera en tecnología dentro de la banca estatal, en posiciones con responsabilidad directa sobre plataformas críticas y con un rango salarial competitivo frente al mercado local de tecnologías de información.

¿Cómo postularse?

Las personas interesadas en aplicar a cualquiera de las posiciones pueden consultar los detalles completos mediante la plataforma digital empleo.com.

Nota: La información corresponde a los puestos disponibles al 28 de noviembre. La oferta y disponibilidad pueden variar con el tiempo.