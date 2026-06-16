Comisión de Competencia abre expediente a Santander, BBVA y otros grandes bancos españoles por guerra hipotecaria

La investigación se centra en manifestaciones de directivos de estos bancos sobre la política comercial futura, especialmente en relación con los tipos de interés de las hipotecas a tipo fijo.

Madrid, España. El ente que regula la competencia en España, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), anunció este martes la apertura de un expediente sancionador a seis grandes bancos por posibles prácticas anticompetitivas derivadas de declaraciones públicas de sus directivos.

Las entidades afectadas son Bankinter, Banco Santander, BBVA, Unicaja, CaixaBank y Sabadell, informó la CNMC en un comunicado.

El organismo señaló que el expediente se refiere a una “posible práctica contraria al artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia y al artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea”, que prohíben acuerdos entre empresas para adulterar la competencia.

La investigación se centra en manifestaciones de directivos de estos bancos sobre la política comercial futura, especialmente en relación con los tipos de interés de las hipotecas a tipo fijo, que habrían facilitado una coordinación indirecta entre entidades rivales.

El organismo explicó que se investiga “la realización, por algunos de sus directivos, de declaraciones públicas sobre la política comercial futura del banco relacionadas, en particular, con los tipos de interés de las hipotecas a tipo fijo”.

“Tales declaraciones habrían permitido a las entidades del sector anticipar el comportamiento futuro de sus competidores”, añadió.

La entidad supervisora tiene 24 meses para la instrucción y resolución del expediente. Según datos del portal inmobiliario Idealista, la tasa de interés de las hipotecas a tipo fijo de cinco de estas seis entidades oscilaban en junio de 2026 entre el 3,99% y el 4,85%.