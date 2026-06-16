Economía

Comisión de Competencia abre expediente a Santander, BBVA y otros grandes bancos españoles por guerra hipotecaria

El ente supervisor tiene 24 meses para la resolución del expediente que investiga a Bankinter, Santander, BBVA, Unicaja, CaixaBank y Sabadell

EscucharEscuchar
Por AFP
Banco Santander
La investigación se centra en manifestaciones de directivos de estos bancos sobre la política comercial futura, especialmente en relación con los tipos de interés de las hipotecas a tipo fijo. (BANCO SANTANDER/BANCO SANTANDER)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Bancos españolesEspañaBBVASantander
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.