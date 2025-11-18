Comidas y bebidas de temporada: Estos son algunos de los sabores navideños que ya están a la venta en Costa Rica

¿Busca rompope, helado navideño o sabores de temporada? Vea cuáles marcas y cadenas ya lanzaron sus productos de temporada. Conozca la lista de precios y opciones.

Entre aromas dulces y recetas tradicionales, la Navidad empieza a asomarse en los anaqueles. Las opciones de comidas y bebidas de temporada ya se encuentran disponibles en algunos comercios y cadenas, con artículos que adelantan los sabores típicos de fin de año.

La Nación realizó una revisión de marcas y cadenas que iniciaron su oferta navideña para identificar cuáles productos están ofreciendo. También se consultó, al 17 de noviembre a las 3:30 p. m., cuál era el precio en el que se comercializaban.

Dos Pinos

La Cooperativa Dos Pinos, por medio de su marca homónima, anunció que para esta Navidad ofrecerá productos de temporada, incluidos helados saborizados y el tradicional rompope.

Según un comunicado de prensa, la empresa comercializará el Cono Krunchy Rompope, de 75 gramos, y el Helado Rompope Navidad, de 500 gramos. También estarán disponibles el Rompope Delactomy con nueces caramelizadas, de 946 ml, así como el rompope tradicional en presentaciones de 336 ml y un litro.

Al consultar los precios en las plataformas en línea de varias cadenas de supermercados, el Cono Krunchy Rompope se vendía en ¢890 en Walmart, ¢900 en Masxmenos, ¢870 en MaxiPalí y ¢985 en Auto Mercado.

En cuanto al Helado Rompope Navidad, Walmart lo ofrecía en ¢3.570, Masxmenos en ¢3.600, MaxiPalí en ¢3.500 y Auto Mercado en ¢3.395.

Respecto al Rompope Delactomy con nueces caramelizadas, Masxmenos lo comercializaba en ¢3.160, MaxiPalí en ¢3.070 y Auto Mercado en ¢3.265. Para el momento de la revisión, Walmart lo mantenía como “agotado”.

Por su parte, el rompope tradicional Dos Pinos en su presentación de un litro registraba precios entre ¢2.900 y ¢3.025 en las cadenas consultadas, mientras que la versión de 336 ml oscilaba entre ¢690 y ¢740.

Gallito

La marca Gallito, también administrada por Dos Pinos, anunció entre sus productos de temporada las Galletas Gallito Navidad, la Galleta Milán de Menta, el Rompopito Gallito, el Jockey de Menta Gallito y la Tapita Navideña.

En el caso de las Galletas Navidad, Masxmenos las comercializaba en ¢780, Auto Mercado en ¢825, Walmart en ¢770 y MaxiPalí en ¢760.

Por su parte, el Jockey de Menta registraba precios, en estas mismas cadenas, que iban de ¢620 a ¢715.

En cuanto a las Galletas Milán de Menta, al momento de la consulta, los sitios web de Walmart, Masxmenos y MaxiPalí mostraban el producto como agotado, mientras que en Auto Mercado no figuraba.

Respecto a la Tapita Navideña, Walmart la ofrecía en ¢630 y MaxiPalí en ¢590. En Auto Mercado no aparecía disponible para revisión en línea y en Masxmenos se mantenía agotada.

El Rompopito Navideño no aparecía, a la fecha y hora consultadas, en los catálogos digitales de ninguna de las cadenas.

En la imagen, las Galletas de Navidad de la marca Gallito y el helado Krunchy de Rompope, de la marca Dos Pinos. Ambos son productos de temporada en Dos Pinos. (Cortesía Dos Pinos/Cortesía Dos Pinos)

Coronado y La Granja

En el caso de la marca Coronado, propiedad de Dos Pinos, se puso a la venta el Rompope Coronado Cacique en su presentación de un litro.

Según informó la oficina de prensa de la Cooperativa, es un rompope tradicional elaborado con leche semidescremada y Guaro Cacique.

En Masxmenos, este artículo se ofrecía en ¢2.800; en Auto Mercado se conseguía por ¢2.705, mientras que en Walmart y MaxiPalí se encontraba en ¢2.800.

Por su parte, la marca La Granja, también propiedad de la Cooperativa, presentó los productos DipSpicy Cheddar y Jamón Navideño con salsa agridulce.

Starbucks

Para la temporada navideña, la cadena de café y alimentos Starbucks anunció 16 bebidas de edición especial, elaboradas a partir de cuatro sabores principales: Cranberry White Mocha (arándanos rojos con chocolate moca blanco), Red Velvet, Caramel Brûlée y Peppermint Mocha (chocolate moca con menta).

Cada una de estas opciones se ofrece en versiones latte caliente, latte frío, frappuccino y cream.

Este diario consultó los precios disponibles en la aplicación oficial de Starbucks para Costa Rica, correspondientes a sus tres tamaños.

En el caso de los lattes caliente y frío, cada sabor se ofrece desde ¢3.300 en la presentación pequeña o tall (12 onzas), mientras que las versiones frappuccino y cream comienzan en ¢3.850.

Para el tamaño mediano o grande (16 onzas), el latte parte de ¢3.800 y los frappuccino y cream de ¢4.400.

En el formato más grande, venti (20 onzas), el latte se vende en ¢4.300 y los frappuccino y cream en ¢4.950.

Asimismo, la cadena ofrece tres variedades de café en grano: Café Christmas Espresso Roast (¢7.500), Café Christmas Blend (¢7.500) y Café Christmas Blonde Espresso (¢7.500). Los dos últimos se comercializan en presentaciones de 250 gramos, según la aplicación.

En cuanto a los alimentos, Starbucks incorporó el Cranberry Chicken Croissant, por ¢4.100, y un Polar Cake Pop, por ¢2.300, para esta temporada.

Starbucks introdujo 16 bebidas de temporada para la Navidad 2025, a base de cuatro sabores. Se trata del Cranberry White Mocha, Red Velvet, Caramel Brûlée y Peppermint Mocha. (Cortesía Starbucks/Cortesía Starbucks)

Dunkin’

La cadena de café y alimentos Dunkin’ anunció, este lunes 17 de noviembre, sus dos primeras bebidas de temporada.

Según sus redes sociales, ya están disponibles el Latte Especial Rompope y el Latte Chocolate Blanco, en versiones calientes y frías. Sin embargo, no se detallaron los precios de comercialización.

Este diario consultó a la compañía sobre los productos estacionales que ofrecería desde el 4 de noviembre; no obstante, al cierre de edición no se obtuvo respuesta.

POPS

Según el sitio oficial de POPS, entre los nuevos sabores de la heladería destacan Rompope de la Realeza y Encanto Navideño.

Este diario revisó las plataformas digitales de MaxiPalí, Masxmenos y Walmart, pero no encontró la presentación en envase de medio litro.

En Auto Mercado sí estaba disponible y se vendía en ¢2.940, tras aplicarle un descuento del 25%. Su precio original, de acuerdo con la tienda en línea de esta cadena, era de ¢3.920.