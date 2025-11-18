Economía

Comidas y bebidas de temporada: Estos son algunos de los sabores navideños que ya están a la venta en Costa Rica

Lista de precios de productos de Navidad de Dos Pinos, Gallito, Coronado, La Granja, Starbucks y POPS en Costa Rica.

EscucharEscuchar
Por Arianna Villalobos Solís
En la imagen, de izquierda a derecha, las fachadas de Starbucks, Dunkin y Dos Pinos
¿Busca rompope, helado navideño o sabores de temporada? Vea cuáles marcas y cadenas ya lanzaron sus productos de temporada. Conozca la lista de precios y opciones. (Shutterstock y Archivo LN/Shutterstock y Archivo LN)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Productos de temporadaNavidadRompope
Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada como bachiller en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de bachillerato y licenciatura en Comunicación Colectiva en la misma institución. Trabajó en la sección de política y para el proyecto Doble Check.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.