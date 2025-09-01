Economía

Facturación 4.4: Comercios deberán informar a Tributación cuál es su proveedor de factura electrónica

A partir del 1.° de setiembre, todos los contribuyentes que utilicen un sistema de facturación distinto al de Hacienda, deberán informar de la identidad del proveedor

EscucharEscuchar
Por Arianna Villalobos Solís

Todas las empresas, comercios y actividades económicas que utilicen un sistema distinto al del Ministerio de Hacienda para emitir comprobantes electrónicos deberán informar al fisco, a partir del 1.° de setiembre, la identidad de su proveedor o desarrollador.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Factura electrónicaMinisterio de HaciendaComprobantes electrónicosProveedor
Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada como bachiller en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de bachillerato y licenciatura en Comunicación Colectiva en la misma institución. Trabajó en la sección de política y para el proyecto Doble Check.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.