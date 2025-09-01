Facturación 4.4: Comercios deberán informar a Tributación cuál es su proveedor de factura electrónica

Todas las empresas, comercios y actividades económicas que utilicen un sistema distinto al del Ministerio de Hacienda para emitir comprobantes electrónicos deberán informar al fisco, a partir del 1.° de setiembre, la identidad de su proveedor o desarrollador.

Esta medida se incluye entre las 146 modificaciones que incorpora la versión 4.4 de comprobantes electrónicos, de aplicación obligatoria para cerca de 450.000 contribuyentes en el país.

En la actualidad, las compañías pueden optar por crear su propio software de facturación, contratar un proveedor o utilizar el facturador gratuito de Hacienda.

En los dos primeros casos, el único requisito era cumplir con los campos de información exigidos por la Administración Tributaria. En otras palabras, mientras la factura incluyera los datos obligatorios, no importaba si el sistema era interno o contratado externamente.

Hasta ahora no era necesario reportar al desarrollador del sistema; no obstante, con la nueva versión, Hacienda exige identificar al proveedor en la facturación.

Según explicó a La Nación Mario Ramos, director general de Tributación, la medida pretende contar con un responsable en caso de detectarse errores en la facturación y, a la vez, prevenir que estos se repliquen en otros clientes.