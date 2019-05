Quien pretenda lanzarse desde el inicio a producir la versión final del trabajo, no sigue un buen camino. Si hay que dar una charla, los ensayos previos, tienen la función de prototipo. En una escalera, no se puede subir del primero al cuarto escalón. El segundo y el tercer escalón son como prototipos. No son el final de la ascensión, pero son necesarios a ella.