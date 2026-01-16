Economía

Colegio profesional Colypro ofrece plazas para jefatura y seis puestos técnicos: así puede participar

Colypro abrió concursos para una jefatura y seis puestos técnicos. Las vacantes incluyen áreas de salud, deporte, cultura y gimnasio, conozca los detalles

Por Silvia Ureña Corrales
Colypro busca profesionales para siete puestos en Alajuela. Las postulaciones cierran el 22 de enero de 2026 y deben enviarse al correo institucional. (JOHN DURAN)







Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

