Colegio profesional Colypro ofrece plazas para jefatura y seis puestos técnicos: así puede participar

Colypro busca profesionales para siete puestos en Alajuela. Las postulaciones cierran el 22 de enero de 2026 y deben enviarse al correo institucional.

El Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes (Colypro) abrió varios concursos mixtos para contratar una jefatura y seis plazas técnicas en su sede de Alajuela. Las vacantes están dirigidas a profesionales de áreas vinculadas con salud, bienestar integral, deporte, cultura y actividad física. La fecha límite de postulación es el 22 de enero de 2026.

El concurso incluye el puesto de jefatura del Departamento de Desarrollo y Cuidado Integral, así como plazas de técnico del Área de Promoción de la Salud, técnico del Área Deportiva, técnico del Área de Promoción de la Salud Mental, técnico del Área Cultural e instructor de gimnasio. Todas las posiciones se ubican en Alajuela.

En el caso de la jefatura, Colypro busca una persona que planifique, coordine y evalúe los procesos técnicos y administrativos del departamento, con énfasis en la promoción del bienestar físico, mental, emocional, social y cultural de las personas colegiadas. El puesto requiere licenciatura en áreas como Promoción de la Salud, Psicología, Educación, Ciencias Sociales o Artes, además de ocho años de experiencia y colegiatura profesional vigente.

Las plazas técnicas están orientadas a la ejecución de programas, proyectos y acciones institucionales. El técnico del Área de Promoción de la Salud debe contar con bachillerato en Promoción de la Salud y tres años de experiencia, mientras que el técnico del Área Deportiva requiere bachillerato universitario en Ciencias del Movimiento Humano, cuatro años de experiencia y colegiatura respectiva.

Para el puesto de técnico del Área de Promoción de la Salud Mental, Colypro solicita bachillerato en Psicología y tres años de experiencia, con funciones vinculadas a programas de autocuidado, convivencia saludable y prevención de violencias. El técnico del Área Cultural debe tener bachillerato en Gestión Cultural, Gestión Artística o Artes, experiencia mínima de tres años y colegiatura correspondiente.

El concurso también incluye la plaza de instructor de gimnasio, orientada a guiar a las personas usuarias en rutinas de ejercicio. Este puesto exige diplomado en Educación Física o Promoción de la Salud Física y dos años de experiencia en labores afines.

Las personas interesadas deben enviar su currículo al correo rrhh@colypro.com, indicar en el asunto el nombre del puesto al que postulan y cumplir con los requisitos académicos y legales establecidos.