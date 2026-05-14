Economía

Coca-Cola FEMSA abrirá vacantes en feria Talent Costa Rica con puestos en Coronado y Calle Blancos

La compañía ofrecerá oportunidades laborales para distintos perfiles durante la feria de empleo organizada por Procomer

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Por Jailine González Gómez
Talent Costa Rica reunirá a miles de asistentes y empresas que buscan contratar personal en distintas áreas laborales.
Talent Costa Rica reunirá a miles de asistentes y empresas que buscan contratar personal en distintas áreas laborales. (Coca-Cola FEMSA/Cortesía)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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