Coca-Cola FEMSA abrirá vacantes en feria Talent Costa Rica con puestos en Coronado y Calle Blancos

Talent Costa Rica reunirá a miles de asistentes y empresas que buscan contratar personal en distintas áreas laborales.

Coca-Cola FEMSA participará este viernes 15 de mayo en la feria de empleo Talent Costa Rica con vacantes para perfiles profesionales y operativos. La empresa recibirá currículums en el stand S16 y ofrecerá oportunidades laborales en sus plantas de producción ubicadas en Coronado y Calle Blancos.

La actividad reunirá a empresas nacionales, pymes y compañías multinacionales interesadas en captar talento humano. Según la organización del evento, se espera la asistencia de aproximadamente 10.000 personas.

La compañía indicó que busca fortalecer la igualdad de oportunidades laborales y conectar con candidatos de distintas áreas. Sergio León, director de Recursos Humanos de Coca-Cola FEMSA Centroamérica Sur, afirmó que la empresa impulsa procesos de reclutamiento ágiles e inclusivos para atraer talento diverso y fortalecer su competitividad.

Talent IA forma parte de la estrategia de contratación de la empresa. La plataforma permite a los interesados registrarse mediante un código QR para integrarse a la comunidad de postulantes. Coca-Cola FEMSA señaló que esta herramienta mejora la experiencia de los candidatos y facilita decisiones de contratación alineadas con las prioridades de la compañía.

La feria Talent Costa Rica es impulsada por la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer). El evento busca fortalecer un ecosistema laboral más inclusivo y competitivo mediante iniciativas de empleo, capacitación y reducción de barreras en los procesos de contratación.

Coca-Cola FEMSA cuenta con más de 1.400 colaboradores en Costa Rica. La empresa mantiene operaciones en varios países de América Latina y opera 55 plantas de manufactura y 256 centros de distribución.