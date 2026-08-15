Economía

Clave Fiscal: Tributación pretende incluir nuevas obligaciones en declaraciones de renta e IVA

Los posibles efectos de las nuevas declaraciones requieren un análisis cuidadoso

EscucharEscuchar
Por Fabio Salas, socio de Impuestos y Servicios Legales de Deloitte
Fabio Salas, socio de Impuestos y Servicios Legales en Deloitte Costa Rica, con traje azul y corbata verde, en un retrato corporativo.
Fabio Salas, socio de Impuestos y Servicios Legales en Deloitte Costa Rica, explica el impacto de la nueva resolución sobre la declaración informativa en materia de precios de transferencia anunciada por la Dirección General de Tributación. (Deloitte Costa Rica/Cortesía Deloitte)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Clave FiscalMinisterio de HaciendaContadoresAsesoresFormulariosImpuestos

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.