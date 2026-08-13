Economía

Hacienda propone cambio importante en formularios de impuestos para contadores y asesores

Ministerio sometió a consulta pública dos proyectos que permitirían dar mayor trazabilidad al trabajo de contadores y asesores fiscales

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Por Arianna Villalobos Solís
Ministerio de Hacienda, fachada
Hacienda sometió a consulta pública dos proyectos para dar trazabilidad al trabajo de contadores y asesores fiscales mediante cambios en las declaraciones tributarias. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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