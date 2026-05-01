Cinde lanza feria de empleo donde candidatos llegan con entrevistas confirmadas: así funciona

Nueva feria laboral de Cinde permite a candidatos asistir con entrevistas confirmadas, ante cambios en el mercado de empleo calificado.

La agencia de promoción de inversiones Cinde puso en marcha un nuevo formato de feria laboral en Costa Rica, donde cada participante llega con entrevistas previamente agendadas con empresas multinacionales.

La primera edición de Cinde Jobs Advanced, efectuada el pasado 30 de abril, reunió a más de 800 candidatos con perfil calificado en el sector servicios.

El evento se diseñó como respuesta a un cambio en la demanda de talento especializado, en un contexto donde el sector de servicios corporativos reportó una desaceleración cercana a 2.000 empleos durante 2025, según datos de la propia organización.

“Estamos ante nuevos modelos de las operaciones que las empresas de servicios desarrollan en Costa Rica y por ello, los perfiles que buscan son cada vez más especializados. Lograr identificar talento que se adapte a estos nuevos requerimientos permitirá aumentar las contrataciones en el país, que esperamos remonte la desaceleración experimentada el año anterior”,afirmó Vanessa Gibson, Directora de Clima de Inversión de Cinde.

La convocatoria incluyó a personas con nivel de inglés superior a B2 y experiencia laboral comprobada. Del total de asistentes, un 60% acreditó dominio avanzado del idioma, lo que permitió su vinculación directa con vacantes reales.

Uno de los principales cambios del formato es que cada candidato contó con una agenda de hasta tres entrevistas confirmadas antes de asistir. El proceso incluyó una revisión individual de perfiles, cruce con necesidades empresariales y selección directa por parte de reclutadores.

Las áreas de empleo incluyeron finanzas, contabilidad, recursos humanos y cadena de suministro, además de funciones en ventas, mercadeo y servicio al cliente. Estas posiciones responden a nuevas exigencias de operaciones globales instaladas en el país.

El proceso de selección inició con el registro en la plataforma digital, donde los aspirantes debían completar su perfil y realizar una prueba de idioma obligatoria. Posteriormente, el equipo de Cinde evaluó cada caso y envió invitaciones a quienes cumplían con los requisitos.

Una vez confirmada la participación, los candidatos eligieron las empresas de interés y recibieron un código personal de acceso para asistir al evento. Durante la jornada, sostuvieron reuniones directas con reclutadores y accedieron a información sobre tendencias del mercado laboral.

Con esta iniciativa, Cinde busca fortalecer su papel como articulador entre talento local y empresas internacionales. Además, anunció que su bolsa de empleo permanecerá abierta al público hasta el 15 de mayo.

La organización prevé ampliar este modelo a sectores como tecnología de la información e ingeniería en manufactura avanzada, con futuras ediciones orientadas a perfiles más especializados.