Economía

Cinde lanza feria de empleo donde candidatos llegan con entrevistas confirmadas: así funciona

Un nuevo formato de feria laboral busca agilizar la contratación en Costa Rica al conectar talento calificado con empresas mediante entrevistas coordinadas antes del evento

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Por Silvia Ureña Corrales
Nueva feria laboral de Cinde permite a candidatos asistir con entrevistas confirmadas, ante cambios en el mercado de empleo calificado.
Nueva feria laboral de Cinde permite a candidatos asistir con entrevistas confirmadas, ante cambios en el mercado de empleo calificado. (Cinde /Cortesía)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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