Economía

China impondrá recargos provisionales sobre las importaciones de carne de cerdo procedentes de la Unión Europea

Entre los productores españoles, principales exportadores de carne de cerdo a China, el anuncio de Pekín provocó indignación

Por AFP

China anunció este viernes 5 de setiembre que impondrá recargos provisionales a las importaciones de carne de cerdo procedentes de la Unión Europea (UE), en el marco de una investigación que, según Pekín, puso en evidencia prácticas de dumping.








ChinaEuropaImportacionesCerdo
