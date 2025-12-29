Economía

China anuncia que lanzará un plan de acción para impulsar el manejo y las operaciones de su moneda digital

Consumidores en todo el país ya hacen pagos por Internet y teléfono móvil, pero el yuan digital podría permitir al banco central tener más acceso a datos y control sobre los pagos

EscucharEscuchar
Por AFP
China
Banco Central de China ha trabajado desde 2014 en una moneda digital. (Shutterstock/Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ChinaYuanYuan digitalMoneda digital
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.