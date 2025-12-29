China anuncia que lanzará un plan de acción para impulsar el manejo y las operaciones de su moneda digital

Banco Central de China ha trabajado desde 2014 en una moneda digital.

China lanzará el 1.° de enero un “plan de acción” para impulsar el manejo y las operaciones de su moneda digital, informó este lunes 29 de diciembre un vicegobernador del banco central del país.

Esta institución ha trabajado desde 2014 en una moneda digital, y ha probado el uso de un “yuan digital” en varios programas pilotos.

Consumidores en todo el país ya hacen pagos por Internet y teléfono móvil, pero el yuan digital podría permitir al banco central —en lugar de los gigantes tecnológicos— tener más acceso a datos y control sobre los pagos.

“El futuro yuan digital será una forma moderna de pago digital y circulación emitida dentro del sistema financiero”, publicó Lu Lei, vicegobernador del Banco Popular de China, en Financial News, un medio del banco central.

Para alcanzar ese objetivo, el 1.° de enero se lanzará un sistema de “nueva generación” para el yuan digital, indicó Lu. Incluirá un “marco de medición, sistema de manejo, mecanismo operativo y ecosistema”.

Bajo el plan de acción, los bancos pagarán intereses sobre los balances de los clientes en yuanes digitales para incentivar una mayor adopción de la moneda.

El plan incluye también una propuesta para establecer un centro de operaciones internacionales del yuan digital en Shanghái, agregó el reporte.

Las autoridades monetarias alrededor del mundo han explorado formas de digitalizar sus monedas, siguiendo un boom de los pagos en línea durante la pandemia y la creciente popularidad de criptomonedas como el bitcóin.