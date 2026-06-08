Economía

CCSS supo en febrero de registros inflados en inventario de medicinas

Gerencia de Logística y Plan de Innovación de la CCSS chocan por el origen de fallas que provocaron billonario desfase contable en inventario tras implementación del sistema ERP-SAP

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Por Arianna Villalobos Solís
CCSS, fachada
La CCSS advirtió desde febrero que el ajuste de ¢1,1 billones en inventarios durante la implementación del ERP-SAP se originó en errores de migración y validación de datos, no en los sistemas institucionales. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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