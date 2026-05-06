Economía

CCSS incorporará 297 plazas en Ebáis de 15 áreas de salud desde julio: estos son los detalles

La CCSS incorporará casi 300 nuevos funcionarios en ebáis de 15 áreas de salud para ampliar servicios y atender enfermedades crónicas desde julio

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Por Silvia Ureña Corrales
Coopesiba. Cooperativas de Salud. CCSS
La CCSS sumará 297 funcionarios en Ebáis de 15 áreas de salud para fortalecer la prevención y atención de enfermedades crónicas. (Cortesía Coopesiba )







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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