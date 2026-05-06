CCSS incorporará 297 plazas en Ebáis de 15 áreas de salud desde julio: estos son los detalles

La CCSS sumará 297 funcionarios en Ebáis de 15 áreas de salud para fortalecer la prevención y atención de enfermedades crónicas.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) incorporará 297 nuevas plazas en equipos básicos de atención integral en salud (Ebáis) de 15 áreas de salud del país a partir del 1.° de julio, como parte de una estrategia para fortalecer y transformar el primer nivel de atención.

La medida forma parte de la Estrategia de Optimización del Primer Nivel de Atención, un plan piloto avalado por un año y orientado a mejorar la cobertura, la capacidad resolutiva y la atención interdisciplinaria en comunidades seleccionadas.

Según la doctora Daniela Zamora Portuguez, coordinadora técnica de la estrategia, el objetivo es reforzar la atención de enfermedades crónicas no transmisibles como hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad y dislipidemias.

Las plazas aprobadas incluyen personal de enfermería especializado en obstetricia, salud mental, epidemiología y atención de enfermedades crónicas. También se sumarán auxiliares de enfermería, técnicos en electrocardiografía y personal Redes.

Además, la CCSS incorporará equipos de promoción de la salud integrados por profesionales en medicina general, nutrición, farmacia, laboratorio, trabajo social, odontología, educación física y enfermería.

La institución indicó que el plan no solo ampliará la cantidad de cupos disponibles en los Ebáis, sino que también impulsará procesos de capacitación interdisciplinaria entre el nuevo personal y los equipos ya existentes.

El doctor Andrés Cairol Barquero, integrante del equipo técnico, pidió a la población mantenerse atenta a los cambios que se implementarán en las áreas participantes para facilitar el acceso oportuno a los servicios de salud.

La estrategia se ejecutará inicialmente en las áreas de salud de Tibás-Uruca-Merced, Alajuela Central, Mata Redonda-Hospital, Cartago, Los Chiles, Pital, Garabito, Cóbano, Talamanca, Limón, Carrillo, Nicoya, Pérez Zeledón, Buenos Aires y Coto Brus.

La CCSS señaló que el proyecto busca fortalecer la prevención y atención integral mediante acciones basadas en análisis epidemiológicos y mejora continua de los servicios.