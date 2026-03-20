Economía

CCSS aplicará aumento salarial general de ¢10.000 anunciado por el Gobierno: esta es la fecha en que regirá

El incremento salarial aprobado para 2026 impactará a distintos rangos de funcionarios. Revise los montos, condiciones y fecha de aplicación

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Por Silvia Ureña Corrales
CCSS, fachada
La CCSS aplicará aumento salarial en 2026 tras acuerdo del Gobierno. El ajuste busca mejorar poder adquisitivo sin afectar finanzas. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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