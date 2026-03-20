CCSS aplicará aumento salarial general de ¢10.000 anunciado por el Gobierno: esta es la fecha en que regirá

La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) aprobó este jueves la aplicación del aumento general de salarios para 2026, el cual regirá a partir del 1.° de abril de ese año.

La medida responde a la Política de Remuneración del Sector Público, avalada por el Consejo de Gobierno el 11 de febrero de 2026, en cumplimiento del artículo 36 de la Ley Marco de Empleo Público, Ley N.° 10.159.

El ajuste contempla un incremento de ¢10.000 al salario base para personas funcionarias bajo el esquema de salario compuesto. Además, establece un aumento adicional de ¢10.000 para salarios entre ¢287.000 y ¢514.600, así como una aplicación gradual para montos superiores.

Según la presidencia ejecutiva de la institución, la decisión busca responder a las condiciones económicas del país y atender las necesidades del personal, mediante un ajuste que se ejecuta bajo criterios de responsabilidad fiscal.

“Concretar esta propuesta para nosotros es sumamente satisfactorio porque siempre estamos atentos a las necesidades expuestas por los funcionarios y a la situación país tan difícil que enfrentamos. Este incremento salarial se hace con responsabilidad y representa un esfuerzo para lograr que nuestros funcionarios tengan ese aliciente. Nos debemos a ustedes, funcionarios, que hacen esta institución, una institución fortalecida, robusta y entregada a los servicios de salud”, expresó la máster Taylor Hernández.

Por su parte, la Dirección de Administración y Gestión de Personal señaló que el deterioro del poder adquisitivo impacta la competitividad institucional, así como la atracción y retención de talento humano dentro de la CCSS.

El acuerdo se respaldó en un análisis técnico actuarial y financiero, el cual determinó la viabilidad del incremento sin comprometer el equilibrio del sistema retributivo.

La institución informó que cuenta con la capacidad financiera para asumir el aumento, debido a que dispone de recursos reservados e incorporados en el Plan Presupuesto 2026, previamente aprobado por la Junta Directiva.

Este ajuste salarial forma parte de las acciones orientadas a mantener la estabilidad del empleo público y la sostenibilidad del sistema de seguridad social en el país.