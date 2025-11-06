Economía

Casas desde ¢9 millones: BCR remata propiedades con descuentos de hasta 35% en varias provincias

Hay casas en venta con precios rebajados desde los ¢9 millones en Cartago, Limón, Puntarenas, Alajuela y Guanacaste

EscucharEscuchar
Por Damián Arroyo C.
El Banco de Costa Rica remata casas desde ¢9 millones con descuentos de hasta 35% y condiciones de financiamiento específicas.
El Banco de Costa Rica remata casas desde ¢9 millones con descuentos de hasta 35% y condiciones de financiamiento específicas. (Imagen con fines ilustrativos). (Gemini/Imagen generada con IA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaRematesBCRPropiedades en remateRemateRemate de casas
Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.