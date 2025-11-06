Casas desde ¢9 millones: BCR remata propiedades con descuentos de hasta 35% en varias provincias

El Banco de Costa Rica remata casas desde ¢9 millones con descuentos de hasta 35% y condiciones de financiamiento específicas. (Imagen con fines ilustrativos).

El Banco de Costa Rica (BCR) puso en venta propiedades ubicadas en distintas zonas del país con descuentos que llegan hasta un 35%. Se trata de casas que pueden financiarse únicamente por el valor del terreno, o mediante una garantía adicional que debe ser aceptada por la entidad financiera.

Los precios van desde los ¢9.119.500, con opciones en provincias como Cartago, Limón, Guanacaste, Puntarenas y Alajuela. A continuación se detallan las características más relevantes de cada inmueble:

Tres casas disponibles en Jiménez, Cartago

Estas propiedades se ubican en Tucurrique, 50 metros al este de la escuela local. Son casas de una sola planta y sin cochera. El BCR aclara que solamente financia el valor del terreno.

Características principales:

Terreno: 399,73 m²

Construcción: 166,49 m²

Habitaciones: 6

Baños: 3

Zona verde

Área de pilas

Precio original: ¢40.045.000

Descuento: 20%

Precio final: ¢32.036.000

Más información de la casa aquí.

Casa de 4 habitaciones en Río Blanco, Limón

Ubicada en Liverpool de Río Blanco, a 220 metros este del salón del Reino de los Testigos de Jehová, esta vivienda cuenta con una cochera, balcón y área de pilas, lo cual la convierte en una opción completa dentro de esta oferta.

Características principales:

Terreno: 522,24 m²

Construcción: 161,68 m²

Habitaciones: 4

Baños: 2

Cochera

Zona verde

Precio original: ¢45.249.000

Descuento aplicado: 35%

Precio final: ¢29.411.850

Más información de la casa aquí.

Casa en Guápiles, Limón, con dos cocheras

Esta propiedad se encuentra en el Barrio Maderos, 820 metros al norte del PANI. Tiene dos cocheras, área de tendido y zona verde. El BCR especifica que solo financia el terreno.

Características principales:

Terreno: 205,93 m²

Construcción: 160,41 m²

Habitaciones: 3

Baños: 2

Dos cocheras

Cuarto de pilas

Precio original: ¢32.843.000

Descuento aplicado: 35%

Precio final: ¢21.347.950

Más información de la casa aquí.

Casa en Líbano, Guanacaste: la más barata del listado

Con un precio reducido a ¢9.119.500, esta casa es la más económica entre las propiedades publicadas. Se localiza 300 metros al norte de la iglesia católica de Maravilla, en Tilarán.

Características principales:

Terreno: 251,62 m²

Construcción: 67,50 m²

Habitaciones: 3

Baño: 1

Zona verde

Área de pilas

Precio original: ¢14.030.000

Descuento aplicado: 35%

Precio final: ¢9.119.500

Más información de la casa aquí.

Casa en San Mateo, Alajuela, con observación técnica

Se ubica cerca del parque central de San Mateo, y cuenta con tres habitaciones. El BCR advierte que existe una invasión del vecino sobre una columna y parte del techo, aspecto que debe evaluarse antes de la compra.

Características principales:

Terreno: 227,82 m²

Construcción: 144,50 m²

Habitaciones: 3

Baño: 1

Área de pilas

Precio original: ¢27.946.000

Descuento aplicado: 30%

Precio final: ¢19.562.200

Más información de la casa aquí.

Casa en Golfito, Puntarenas, con cochera y corredor

En Guaycará de Golfito, esta casa de una planta se ofrece con un descuento del 25%. Tiene cochera, corredor y zona verde limitada.

Características principales:

Terreno: 199,93 m²

Habitaciones: 2

Baño: 1

Cochera

Cuarto de pilas

Precio original: ¢39.521.000

Descuento aplicado: 25%

Precio final: ¢29.640.750

Más información de la casa aquí.

Casa en Guácimo, Limón, con detalles por corregir

Ubicada a 550 metros noroeste de la escuela de La Perla, esta vivienda presenta una diferencia entre las medidas del plano y las del campo. El comprador deberá corregir esas condiciones para obtener financiamiento.

Características principales:

Terreno: 322,95 m²

Construcción: 79,50 m²

Habitaciones: 3

Baño: 1

Cochera

Zona verde

Precio final: ¢15.818.000

Más información de la casa aquí.

Nota: Esta lista corresponde a las casas publicadas por el BCR hasta el 6 de noviembre del 2025. Los precios, los descuentos y la disponibilidad de las propiedades están sujetas a cambios.